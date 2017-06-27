كيف تحولت خطة إمتاع الجماهير إلى علاج نقطة ضعف فيدرير

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طلب سيفرين لوثي مدرب روجر فيدرير، من اللاعب السويسري، الاعتماد على طريقة جديدة في رد الإرسال في عام 2015، من أجل امتاع الجماهير وتخفيف الضغط في المباريات الصعبة.

وعرفت تلك الطريقة اختصارًأ باسم "SABR" أو "Sneak Attack By Roger" أي الهجوم المباغت من روجر، واعتاد اللاعبون عند استقبال الإرسال على الوقوف عند الخط الخلفي من الملعب ولكن غير فيدرير تلك الطريقة.

وحرص فيدرير عن الإرسال الثاني للخصم ولحظة إلقاءه للكرة إلى الأعلى تمهيدًا لتصويبها على الركض سريعًا نحو مربع الإرسال ومباغتة الخصم بوصوله السريع للغاية عند الشبكة وهو ما يوضحه ذلك الفيديو:

وتعتمد تلك الطريقة على فكرة "Block return" أي عدم تسديد الكرة بقوة بل اعتماد على قوة الكرة في الاستقبال وحينها لن يملك الخصم الوقت الكافي للتعامل مع الكرة ويسيطر اللاعب السويسري على النقطة بصورة سريعة للغاية.

وتحولت تلك الطريقة في استقبال الإرسال من عنصر لامتاع الجماهير في بعض أوقات المباراة اعتمادًأ على عنصر المفاجأة، إلى عنصر هام للغاية في تطوير نقطة ضعف اللاعب السويسري وهي الضربات الخلفية.

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وظهر ذلك الأمر جليًا في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في مطلع هذا العام والتي توج بلقبها فيدرير على حساب نادال، واعترف اللاعب الإسباني بالتطور المذهل الذي طرأ على الضربات الخلفية لفيدرير.

وبالنظر إلى المباريات التاريخية بين فيدرير ونادال وخاصة على الملاعب الترابية، نجد أن اللاعب الإسباني اعتمد كثيرا على اجبار فيدرير على تسديد الكرة بالضربات الخلفية وهي نقطة ضعف فيدرير، وكان اللاعب السويسري حينها يعتمد على ارجاع الكرات بطريقة "سلايس" لتجنب الأخطاء المباشرة.

وعند النظر إلى مواجهة الاثنين في نهائي أستراليا، نجح فيدرير في تخليص 14 كرة بالضربات الخلفية بل وحصل في البطولة بشكل عام على 76 نقطة بالضربات الخلفية بالمقارنة بحصوله على 37 نقطة فقط طوال نسخة 2016.

ومن جانبه أكد فيدرير نفسه على شعوره براحة كبيرة في الاعتماد على الضربات الخلفية حيث بدأت تمنحه قوة إضافية في المباريات، ولم يعد يشعر بالخوف عن تسديد الكرات الخلفية بل يحرص على تسديدها واللعب بشكل هجومي والضغط أكثر وأكثر على الخصم من خلالها.