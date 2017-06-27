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بالصور.. 7 مصابين في انفجار "أنبوبة" بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. 7 مصابين في انفجار "أنبوبة" بكفر الشيخ

03:13 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بإصابات متفرقة، إثر إنفجار أسطوانة غاز بمنزل إحدى الأسر بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت غرفة العمليات الرئيسية، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، تلقت إخطارًا بانفجار أسطوانة غاز، بمنزل أحد المواطنين بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص.

انتقلت قوة من الحماية المدنية، مصاحبة بسيارات إطفاء، وقوة من مركز شرطة دسوق، وسيارات من الإسعاف، وجرى نقل المصابين لمستشفى دسوق العام، لتلقيهم العلاج اللازم.

وبالفحص تبين أن المصابين هم: "ممدوح بسيونى السكرى 40 عامًا مصاب بحريق من الدرجة الأولى، محمود ممدوح بسيوني السكرى 17 عامًا مصاب بحريق من الدرجة الثانية، فارس السعيد عبد السلام البدرى حروق متوسطة، عزة ممدوح بسيونى السكري، 30 سنة حروق متوسطة، السعيد شحاتة محمد محليس حروق متوسطة، السعيد عبد السلام البدرى، 38 عامًا حروق متوسطة، وعطية عبد الجواد النورج، 58 عامًا، حريق من الدرجة الأولى.

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