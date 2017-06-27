أخبار عاجلة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور- العيد في سوهاج.. حديقتان تتنافسان على "الغلابة" ولا عزاء لـ"الكورنيش"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- العيد في سوهاج.. حديقتان تتنافسان على "الغلابة" ولا عزاء لـ"الكورنيش"

03:10 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

  • عرض 9 صورة

    e02839bb49.jpg

  • عرض 9 صورة

    5fc1452d05.jpg

  • عرض 9 صورة

    5a08c08168.jpg

  • عرض 9 صورة

    2d0eb7922d.jpg

  • عرض 9 صورة

    cd84f07233.jpg

  • عرض 9 صورة

    974f9509db.jpg

  • عرض 9 صورة

    2b3df459ec.jpg

  • عرض 9 صورة

    a5daf298ee.jpg

  • عرض 9 صورة

    148d30d4b7.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. 7 مصابين في انفجار

الألبوم التالى

بالصور.. 7 مصابين في انفجار "أنبوبة" بكفر الشيخ

أسيوط - أسامة صديق:

شهد كورنيش النيل بمدينة أسيوط، إقبالًا ضعيفًا من المواطنين في ثالث أيام العيد، في ظل ارتفاع المشروبات، بينما كانت حديقة الفردوس والتي يطلق عليها اسم "حديقة الغلابة"، هي الملاذ الآمن للأسر الفقيرة.

وتنافست الحديقة الدولية ببني غالب مع حديقة الفردوس، بعد افتتاحها، اليوم الثلاثاء، وشهدت توافد مئات من المواطنين عليها.

وقال نبيل الطيبي، رئيس مركز ومدينة أسيوط، إن الحديقة جرى تطويرها بشكل كامل وتنظيف الحديقة وتهذيب الحشائش وتقليم الأشجار، بالإضافة إلى عمل صرف جديد لدورات المياة بالحديقة لاستقبال الزائرين خلال أيام العيد.

وأضاف رئيس المركز، أنهم وفروا ألعاب وملاهي ترفيهية للأطفال خلال أيام العيد، لإضفاء بهجة وفرحة وتهيئة جو مناسب للاحتفال بعيد الفطر المبارك، مؤكدًا دعم الجهات التنفيذية لتطوير الحديقة، التي تعمل من 9 صباحاً حتي الساعة السادسة مساءً.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. 7 مصابين في انفجار

    بالصور.. 7 مصابين في انفجار "أنبوبة" بكفر الشيخ

    أخبار
  • القناطر الخيرية تستقبل 500 رحلة نيلية خلال إجازة العيد

    القناطر الخيرية تستقبل 500 رحلة نيلية خلال إجازة العيد

    أخبار
  • محافظ الإسكندرية: حملات إزالة العقارات المخالفة مستمرة ولا تهاون مع المخالفين

    محافظ الإسكندرية: حملات إزالة العقارات المخالفة مستمرة ولا تهاون مع

    أخبار
  • بالصور- على أنغام

    بالصور- على أنغام "الدي جي".. البورسعيدية يحتفلون بالعيد مع العرائس

    أخبار

إعلان

d0b53227d6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام