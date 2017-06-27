بالصور- العيد في سوهاج.. حديقتان تتنافسان على "الغلابة" ولا عزاء لـ"الكورنيش"

أسيوط - أسامة صديق:

شهد كورنيش النيل بمدينة أسيوط، إقبالًا ضعيفًا من المواطنين في ثالث أيام العيد، في ظل ارتفاع أسعار المشروبات، بينما كانت حديقة الفردوس والتي يطلق عليها اسم "حديقة الغلابة"، هي الملاذ الآمن للأسر الفقيرة.

وتنافست الحديقة الدولية ببني غالب مع حديقة الفردوس، بعد افتتاحها، اليوم الثلاثاء، وشهدت توافد مئات من المواطنين عليها.

وقال نبيل الطيبي، رئيس مركز ومدينة أسيوط، إن الحديقة جرى تطويرها بشكل كامل وتنظيف الحديقة وتهذيب الحشائش وتقليم الأشجار، بالإضافة إلى عمل صرف جديد لدورات المياة بالحديقة لاستقبال الزائرين خلال أيام العيد.

وأضاف رئيس المركز، أنهم وفروا ألعاب وملاهي ترفيهية للأطفال خلال أيام العيد، لإضفاء بهجة وفرحة وتهيئة جو مناسب للاحتفال بعيد الفطر المبارك، مؤكدًا دعم الجهات التنفيذية لتطوير الحديقة، التي تعمل من 9 صباحاً حتي الساعة السادسة مساءً.