الصحة: وفاة 25 شخصا و238 حالة مرضية فى أول وثاني أيام عيد الفطر

كتب - أحمد جمعة :

‪‬أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٢٥ مواطن واصابة ٢٣٨ أخرين في اليوم الأول والثاني لعيد الفطر المبارك في حوادث مختلفة على مستوى محافظات الجمهورية ‪.‬

‪‬وأوضح الدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعايات الحرجة والطوارئ، أن من بين الوفيات ٨ بسبب الغرق بمحافظات المنيا والزقازيق والاسكندرية وأسوان‪ .‬

‪‬وأضاف وزارة الصحة، أن من بين الحالات المرضية ٢٢٢ مصاب بسبب حوادث الطرق بمحافظات القاهرة والغردقة ومطروح والإسكندرية، و٩ حالات اشتباة تسمم وقد تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم‪وحالتهم الصحية

ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، إن الحملة التي وجهها الاستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان من ادارة مراقبة الاغذية مازالت مستمرة في عملها بتشديد الرقابة على المنشأت الغذائية للتأكد من سلامة الاشتراطات الصحية للمنشأت والعاملين بها، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك والإجازة الصيفية .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن خطتها للتأمين الطبى للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك بزيادة عدد سيارات الاسعاف إلى ‪2240‬ سيارة مجهزة، يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى ‪10‬ لنشات إسعاف نهري وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، والتوجيه بضرورة تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات، ومراجعة أرصدة أدوية الطوارئ وبنوك الدم ، وانعقاد غرفة الازمات والطوارئ على مدار الساعة.