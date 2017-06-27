حبس تشكيل عصابي لسرقة منازل المواطنين في المحلة 4 أيام

الغربية – مروة شاهين:

أصدر المستشار وليد عطوة، رئيس نيابة المحلة الكبرى، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس 3 عاطلين مسجلين "شقي خطر"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة منازل المواطنين بالمحلة الكبرى.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد أشرف عمارة مأمور قسم ثان شرطة المحلة، بتوافر معلومات لدى اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية بتكوين "ح.ش.ال.ال" 39 عامًا، عاطل ومقيم في شارع سكة طنطا دائرة قسم ثالث المحلة، و"ك.م.ن.ال" 27 عامًا عاطل ومقيم في شارع شكري القوتلي أول المحلة، و"أد.ح.ع.ال" 25 عامًا عاطل ومقيم بعزبة الجمهورية ثان المحلة، تشكيلًا عصابيًا لسرقة المنازل ومساكن المواطنين.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، ضبطت قوات الأمن المواطنين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 حوادث سرقات مساكن، وسرقة الأجهزة الكهربائية من الشقق في أثناء مغادرة أصحابها لها بنطاق مناطق سكنية بحي ثان.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.