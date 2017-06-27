بالصور.. إزالة 9 عقارات مخالفة بأول وثان المنتزه في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملة إزالة مكبرة استهدفت 9 عقارات مخالفة بأحياء أول وثان المنتزة شرق المدينة.

ففي نطاق حي ثان المنتزة، شن الحي حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء القائم دون ترخيص، جرى خلالها تسليم 5 عقارات لمقاول الهدم بالحي.

وتوجهت الحملة للعقار الأول في شارع ٣ المتفرع من شارع ٤٥ بالعصافرة قبلي، أما العقارين الثاني والثالث كائنين بشارع ٩ المتفرع من شارع ٤٥ بمنطقة العصافرة قبلي، والعقارين الرابع والخامس كائنين بشارع خالدبن الوليد بمنطقة العصافرة قبلي، وجرى التحفظ على كمية من الأخشاب والأسمنت وحديد التسليح والطوب.

واستعادت قوات حي ثان المنتزه، أراضي الدولة المنهوبة وتنفيذ قرار الإزالة رقم ٣٥٣٦ لسنة ٢٠٠٥ والصادر في حق أرض تابعة لهيئة أملاك الدولة تقع في شارع النبوي المهندس بمنطقة المندرة قبلي حيث تم هدم بيت مقام على تلك الأرض مكون من طابق واحد حجرتيين، على مسطح ٦٨٠ متر مربع ولازالت الحملات مستمرة.

وبنطاق حي أول المنتزه قامت وحدة الإزالة بإيقاف أعمال البناء المخالف وإزالة "شده خشبية"، والتحفظ على "لفة كانات حديد" وكمية أسمنت من عقار مخالف بشارع الحزب الوطني من العيسوي.

كما جرى تسليم مقاول الهدم ٣ عقارات مخالفة؛ تم البدء في هدم الدور الثامن من العقار الأول بشارع 57 من العيسوي، وفك "شدة خشبية" بالدور العاشر بالعقار الثاني بشارع رقم 149 تنظيم من شارع خالد بن الوليد، وجرى تسليم "الشدة الخشبية" بالدور الثامن بالعقار الثالث في شارع رستم باشا أمام البنك الأهلي.