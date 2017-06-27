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بدء اختبارات القدرات لـ"نوعية" و"رياضية" المنوفية.. السبت

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بدء اختبارات القدرات لـ"نوعية" و"رياضية" المنوفية.. السبت

02:42 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

جامعة المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أعلنت كليتا التربية النوعية والتربية الرياضية بجامعة المنوفية، اليوم الثلاثاء، بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة والتسجيل إلكترونيًا، بدءًا من السبت المقبل 1 يوليو وحتى يوم 17 من الشهر نفسه.

وأكد الدكتور إبراهيم غريب، عميد التربية الرياضية، أن خدمة التسجيل إليكترونيا التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استحدثتها الوزارة لأول مرة هذا العام، تيسيرًا على الطلاب الراغبين فى القبول بإحدى الكليات التى يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات التي تجرى ببعض الأقسام.

وأضاف الدكتور عادل مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الكليات المعنية تلتزم بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لجميع الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

وأوضح "مبارك" أنه يجري تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات، ليتم الترشيح بناء عليها، وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، مشيرًا إلى أن الوزارة أكدت أنه لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.

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