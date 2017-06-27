رئيس لبنان يدعو الى وحدة الطوائف في المشرق العربي لمواجهة التحديات

بيروت - (د ب أ ):

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم، الثلاثاء، إلى التضامن والوحدة بين مختلف الطوائف في المشرق العربي لمواجهة التحديات التي تعصف بدوله .

جاء كلام الرئيس عون خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا الرئاسي، البطريرك الجديد لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك البطريرك مار يوسف الأول العبسي، على رأس وفد من مطارنة الطائفة والرؤساء العامين فيها من مختلف انحاء العالم.

وقال عون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية إن التحديات ، التي تعصف بدول المشرق العربي ومجتمعاته ، لا تفرق بين ابناء هذه المجتمعات وطوائفهم.

وأضاف "نحن كمسيحيين في لبنان والمشرق، نعيش وحدتنا الكنسية بين الكنائس الكاثوليكية والارثوذكسية وبقية الطوائف، كما أننا نعيش الازمة نفسها".

وأضاف "هذا ما يدفعنا الى تعزيز وحدتنا، فهي التي ستساعدنا لتحديد الخسائر في هذه المرحلة الصعبة ولنتضامن للمحافظة على القدرة على الاستمرار للوقوف في وجه التحديات الراهنة".

وتابع عون" اليوم، نعيش مرحلة ما بعد العاصفة، ويجب علينا أن نتجدد ونتضامن لمواجهة آفات كبيرة تضرب مجتمعاتنا، ومنها على سبيل المثال المخدرات".