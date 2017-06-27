البورسعيدية يحتفلون بثالث أيام العيد على أنغام الـ«دي جي»

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احتفل آلاف المواطنين في محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بثالث أيام عيد الفطر المبارك في المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ على أنغام الـ"دي جي"

وردد المواطنون هتافات على أنغام الـ"دي جي" في أماكن تجمعاتهم وسط تجاوب من الأطفال مع فقرات متنوعة "الساحر والأراجوز"، فيما رقص بعضهم مع العرائس التي جسدّت شخصيات كرتونية.

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كما شهدت شواطئ المحافظة إقبالًا كبيرًا من المواطنين في ظل انتشار بائعي البالونات وألعاب الأطفال والحلوى بطول الشاطئ، وسط أجواء من البهجة والمرح، وتواجد مكثف لرجال الشرطة.



