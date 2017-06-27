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تعرف على أسعار الدولار في ثالث أيام العيد

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تعرف على أسعار الدولار في ثالث أيام العيد تعرف على أسعار الدولار في ثالث أيام العيد

التحرير

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شهدت الدولار بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2017 استقراراً ملحوظاً دون أي تأثر بفترة عيد الفطر المبارك .

وسجل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 18.08 للشراء، و18.17 جنيه للبيع، وسجل الدولار في بنك وبنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، نحو 17.95 للشراء و 18.05 جنيه للبيع.

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 فيما سجل الدولار ببنك الشركة المصرفية العربية، وبنك المشرق، وبنك قناة السويس، وكريدي أجريكول نحو 18.08 جنيه للشراء و 18.17 جنيه للبيع، و بنك اتش اس بي سي سجل نحو 18.08 للشراء، و 18.23 للبيع، بينما سجل الدولار في بنك عودة والبنك العربي، والمصرف المتحد والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك المصري الخليجي، والتعمير والاسكان، والبنك التجاري الدولي، وبنك بلوم وبنك البركة وبنك مصر إيران للتنمية والبنك الأهلي الكويتي "بيريوس" وبنك الاسكندرية نحو 18.05 جنيه للشراء، و 18.15 جنيه للبيع، بينما سجل سعره ببنك فيصل الإسلامى والبنك العربي الإفريقي نحو 18.00 للشراء و 18.10 للبيع.

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التحرير

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