حدائق القناطر تبحث عن زوار في ثالث أيام العيد

التحرير

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شهدت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية، في ثالث أيام العيد، إقبالًا ضعيفًا من المواطنين.

وصرح المحاسب رجب عبد الرازق النقيدي رئيس مدينة القناطر في تصريحات لـ"التحرير"، أن الإقبال ضعيف اليوم مقارنة بالأمس، ومن المتوقع زيادته بعد انكسار موجة الحر وخروج أهالي المدينة والمناطق المجاورة عصرًا إلى الحدائق والمتنزهات.

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وأشار "النقيدي" إلى أن حدائق المدينة مفتوحة أمام الزائرين مجانًا طوال إجازة العيد، موضحًا ان غرفة العمليات بالمجلس تتابع الاحتفالات مع كافة الإدارات وخاصة الإدارة الصحية التي أقامت قافلة طبية مجهزة وسط الحدائق للتعامل مع أي طوارئ.