أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

حدائق القناطر تبحث عن زوار في ثالث أيام العيد

Google+ Print
حدائق القناطر تبحث عن زوار في ثالث أيام العيد حدائق القناطر تبحث عن زوار في ثالث أيام العيد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شهدت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية، في ثالث أيام العيد، إقبالًا ضعيفًا من المواطنين.

وصرح المحاسب رجب عبد الرازق النقيدي رئيس مدينة القناطر في تصريحات لـ"التحرير"، أن الإقبال ضعيف اليوم مقارنة بالأمس، ومن المتوقع زيادته بعد انكسار موجة الحر وخروج أهالي المدينة والمناطق المجاورة عصرًا إلى الحدائق والمتنزهات.

شاهد أيضا

زوار وقافلة طبية بالقناطر
وأشار "النقيدي" إلى أن حدائق المدينة مفتوحة أمام الزائرين مجانًا طوال إجازة العيد، موضحًا ان غرفة العمليات بالمجلس تتابع الاحتفالات مع كافة الإدارات وخاصة الإدارة الصحية التي أقامت قافلة طبية مجهزة وسط الحدائق للتعامل مع أي طوارئ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)