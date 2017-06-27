بأمر وزير التموين.. غلق «مطحن المهندس» لتورطه في «فساد قمح القليوبية»

التحرير

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قرر أحمد السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية غلق مطحن المهندس بقرية نامول التابعة لمركز طوخ لتلاعبها في عمليات توريد القمح خلال موسم العام الماضي وعدم سداد مخالفة مالية بقيمة 50 مليون جنيه.

وأوضح "السيد" في تصريحات لـ"التحرير"، اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عقب غلق باب التحقيقات في القضية وصدور أحكام ضد المخالفين والمتورطين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد القمح".

وأضاف أن قرار الغلق ساري لحين قيام "المطحن" بتسوية أوضاعه المالية والقانونية، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع حصة المطحن على 13 مطحنًا آخرين منتشرين على مستوى المحافظة.

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وتابع وكيل وزارة التموين قائلًا: إن "الحملات مستمرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية حفاظًا على صحة المواطنين، بالإضافة إلى متابعة انتظام عمل أكثر من 2400 مخبز خلال العيد على مستوى المحافظة".