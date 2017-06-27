إصابة شاب في معركة نارية بالمرج والقبض على 12 متهماً

كتب- فتحي سليمان:

ألقت أجهزة الامن بالمرج، القبض على 12 متهماً، بحوزتهم أسلحة نارية، إثر نشوب مشاجرة بين أصحاب مكتب عقارات وصاحب مخبز، بسبب تهوية الخبز أمام مكتب العقارات الأمر الذي آثار غضب أصحابه واعترضوا على هذا الأمر، واثناء معاتبتهم وقعت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استخدم فيها الطرفان الأسلحة النارية والبيضاء، وأصيب شاب في الأحداث.

وتدخل رجال المباحث فور وصول بلاغ من أهالي المرج إلى قسم الشرطة، بوقوع مشاجرة بالخرطوش طرفيها أصحاب مكتب عقارات مجاور لمخبز عيش بلدي، نتج عنها إصابة شاب، وتم القاء القبض على 12 متهمأ من أطراف المشاجرة بحوزتهم 5 أسلحة خرطوش وبعض الطلقات.

كشفت تحريات رجال المباحث أن سبب المشاجرة اعتراض صاحب مكتب العقارات على قيام زبائن المخزن بتهوية العيش الساخن على رصيف أمام مكتبه، ووقوع مشادات كلامية بينه وبين صاحب المخبز والفرانين العاملين بالمخبز، كان اخرها ما حدث أول أمس فجر العيد واستخدم الطرفين الأسلحة النارية والخرطوش.

أحال المقدم محمود الأعصر رئيس مباحث المرج، المتهمين إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.