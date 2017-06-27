«أنا الأعلى أجرًا» و«الأسطورة فاق المال والبنون».. 13 تصريحًا مثيرًا لمحمد رمضان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

من أبرز النجوم الشباب الذين حققوا نجاحا فنيا ضخما خلال فترة وجيزة، وسبق أبناء جيله بجذب الجمهور والتفاعل معهم على مواقع التواصل الاجتماعي حتى أصبح الأعلى مشاهدة والأكثر متابعة، هو الفنان محمد رمضان الملقب بـ"الأسطورة" بعدما أثار ضجة بمسلسله في الماراثون الرمضاني بعام 2016.

حلّ رمضان ضيفا على برنامج "مساء دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أمس الإثنين، عبر شاشة "دي إم سي"، ويرصد موقع "التحرير- لايف" أبرز تصريحاته التي أدلى بها خلال الحلقة عن حياته الشخصية ومحطاته الفنية:

1- الجيش

تحدث محمد رمضان عن التحاقه بالجيش المصري وتأدية خدمته العسكرية، وعبّر عن فخره بالجيش الذي وحد القطرين وطرد الهكسوس من مصر وانتصر في حرب أكتوبر، ولا يزال يؤمن حدود مصر من الإرهاب، وأضاف قائلاً: "اسمحيلي وأنا باتكلم عن الجيش المصري أنزل رجلي من على رجل، لأن الجيش المصري كيان كبير وعظيم"، مشيرا إلى أن دخل الجيش بدون واسطة أو معاملة خاصة، وتابع أن انضمامه لصفوف الجيش يعتبر البطولة الحقيقية في حياته، حيث إنه ارتدى زيّ الجيش وأصبح جنديا مقاتلا ملتحقا بسلاح الصاعقة.

واستطرد رمضان في حديثه عن زي الجيش بأنه خلع نجوميته فور ارتدائه، متابعا: "مش قلعت بس لبسي المدني، ده أنا قلعت نجوميتي وشهرتي، وأولادي كمان كنت عايش في دنيا تانية.. أنا كنت بانسى إني ممثل، بس كنت في عنبر فيه 45 جنديا، فيه واحد عسكري يوميا كل يوم الصبح يعدي من قدام السرير بتاعي يقولي صباح الخير يا نجم، والله ما مصدق إنك هنا".

لافتا إلى أنه استفاد الكثير بعد التحاقه به، خاصة أنه قابل شخصيات عديدة بثقافات مختلفة.

2- الأسطورة

قال رمضان إنه لم يكن يتوقع نجاح مسلسل "الأسطورة"، الذي حقق نجاحات فاقت كل التوقعات، وأضاف قائلاً: "ربنا كريم وكان نجاحنا كبير بكرم ربنا، وقلت للأستاذ هادي الجيار هل ممكن نعمل نجاح زي مسلسل المال والبنون، وبالفعل الناس قالوا إن المسلسل نجح أكتر من المال والبنون، والنجاح كان فوق خيالنا بكتير"، كما رد على الجدل الذي أثاره على "السوشيال ميديا" بسبب بكائه في المسلسل من عين واحدة، وأوضح أنها حركة تلقائية ومجرد صدفة، وصمم على البكاء خلال الحلقة ليؤكد ذلك.



3- أزمة 2018

صرّح "الأسطورة" بعدم التزامه بأية أعمال فنية مع شبكة قنوات "MBC"، خلال عام 2018، كما أوضح أنه وقّع عقدا مع مالك قناة النهار رجل الأعمال علاء الكحكي، مضيفا: "2018 محمد رمضان مش ملك إم بى سى.. تم العقد والاتفاق بين جمال العدل وعلاء الكعكى لا يوجد أى قضايا وأنا معهم فى 2018 ولا توجد أى قضايا مرفوعة ضدى من أى قناة"، وأفصح عن السبب وراء ذلك قائلاً: "أنا ماستفدتش حاجة بل الأسطورة اتعرض بالتزامن مع كأس الأمم الأوروبية وعلى شاشة مصر.. وقلت ليهم دى محاولة اغتيال لممثل.. فقالوا لى مش هينفع نعمل ليك دعاية ونكبرك وإحنا مش ضامنينك.. ولو إنت معانا مدة نعمل ده.. فاتفقنا وحصل توقيع عقد عامى 2019 و2020.. النفط مقابل الغذاء ..أنا مع ده أفيد واستفيد".



4- دور البلطجي

عقب محمد رمضان على هجوم البعض عليه ووصفهم إياه بـ"البلطجي"، قائلاً: "الجمهور شبهني بـ أحمد زكي وبعدها قالوا بلطجي"، مشيرا إلى أن ذلك "ضريبة الصدق" في التمثيل، وأضاف قائلاً: "أنا باشوف نفسي الممثل الحرباء اللي يقدر يمثل كل حاجة ويصدقه الجمهور فيها".

5- الأعلى أجرا

أوضح رمضان أنه الأعلى أجرا في مصر وأنه لا يعتقد أن زملاءه الفنانين يمكن أن يغاروا منه بسبب ارتفاع أجره عنهم، وتابع قائلاً: "آه فيه ناس بتقولي إن كذا كذا مضايق منك عشان إنت الأعلى أجر، أو فيه غيرة بس مش بثق في حاجة مش باشوفها بعيني"، مضيفا: "أنا رقم واحد في الأجر في مصر، ولما اتعاقدت مع قناة إم بي سي مصر اللي هيا تعاقدت مع مسلسل الزعيم عادل إمام قالت إني أنا الأعلى سعر، وبرضوا لازم لما أتكلم عن عادل إمام لازم أنزل رجل من على رجل، بس فكرة إني أقول أنا الأعلى أجر في مصر، مش فكرة تباهي، بس من حق جمهوري يعرف إني الأعلى أجر في مصر لأن الجمهور هو من صنعني".



6- سعيد صالح

كشف رمضان عن أول من ساعده في الظهور على الجمهور ودفعه لتحقيق حلمه حتى أصبح من أشهر الفنانين الشبان بالوطن العربي، حيث قال: "الفنان سعيد صالح الله يرحمه أول إيد إتمدتلي، هو اللي شغلني في مسرحيته قبل الستارة ما تتفتح بـ10 دقائق"، ووضّح الطريقة التي لجأ إليها حتى يتمكن من إبراز موهبته أمام سعيد صالح قائلا: "كنت بامشي بجرنان دائما عليه صورتي فيه مانشيت مكتوب عني إني أفضل المواهب الكوميدية بين طلاب إحدى المدارس، ودخلت لصالح من ورا الأمن بالجرنان ومثّلت أمامه عدة شخصيات وحلف بعدها بالطلاق إني أمثل معه على المسرح ولم يستوعب الممثلون ذلك، بسبب أن التمثيل في المسرح يحتاج لبروفات عديدة وانا في 10 دقائق هامثل، وعملت مشهد شاب جاي من الصعيد بيدور على معهد التمثيل وباقابل سعيد صالح على محطة الأوتوبيس، وفجأة حصل إن ممثل معانا جاله عذر ومشي بقيت أعمل دورين في المسرحية".

شاهد أيضا السقوط من القمة.. 4 عوامل تهدد عرش محمد رمضان في العيد فيديو | محمد رمضان بطل فيلم «حراس الوطن» للشئون المعنوية بالفيديو .. محمد رمضان للشباب: «هتفضل فاشل لو الفشل ساكنك» لأول مرة.. محمد رمضان ومي عز الدين يتشاركان بطولة فيلم «كوارشي» أمير كرارة ومحمد رمضان يتصدران التريند على موقع «يوتيوب» بعد تعاقده مع «العدل جروب».. عمرو ياسين يكشف حقيقة خلافاته مع محمد رمضان

7- رمضان 2017

برّر محمد رمضان عدم ظهوره في السباق الرمضاني بعام 2017، قائلاً: "مالقتش هذا العام ورق مسلسل قوي ينفع يبقى مشروعي التالي لمسلسل الأسطورة، ومالحقتش أكتب المشروع اللي يليق بجمهوري العظيم".

8- خناقة رفاعي الدسوقي

حكى رمضان عن كواليس مشهد مشاجرة الشخصية التي كان يجسدها في "الأسطورة" الشهيرة بـ"خناقة رفاعي الدسوقي"، وقال: "وانا باتناقش مع المخرج محمد سامي في المشهد جالي تصور إن رفاعي الدسوقي ماينفعش يبقى بروسلي ويطير في الجو ويضرب الناس هيبته هتروح، وصممت على وجود شيشة في المشهد يقدر يضرب بيها خاصة إنها تقيلة، ولما بدأنا التصوير مالقتش الشيشة أوقفت التصوير لحد مايجيبوها، وده كان أول خلاف بيني وبين محمد سامي، وبعد نجاح المشهد لقيت سامي بيكلمني بيقوللي ماكنتش أتوقع إن الشيشة تنجح المشهد كده".

9- عمر الشريف

أكد رمضان أن إشادة الفنان عمر الشريف وإيمانه به كان بمثابة طوق النجاة الذي أنقذه من الغرق، موضحا: "لما قاللي إنت اللي أنا اخترته يكمل مسيرتي وهتبقى رقم واحد في مصر دوخت.. حسيت بنور في ظلام كالح، خوفت أقول لأمي عشان ماكنتش هتصدقني".

10- بدايات رمضان

ذكر رمضان بداياته في دخول الفن قائلاً: "كان على طول معايا شنطة فيها جلابية صعيدي وكوفية وملابس مختلفة عشان لما أروح وأتقدم لأي مسابقة مواهب أبقى جاهز بأي شخصية يطلبوها مني"، وأشار إلى معاناته في التقديم لبعض المسابقات الفنية المختلفة خاصة أنه كان يشعر بالضيق عندما يُطلب منه أن يترك صورته فقط ويرحل لذا قال: "هو هيعرف منين إذا كان صاحب الصورة دي بيعرف يمثل أو لأ، لحد ما فيه مرة طلبوا مني أسيب الصورة وامشي قطعتها، وقبل مامشي زعقت قلت لأحد أعضاء لجنة التحكيم إنت هتعرف منين كده إني باعرف أمثل؟".

11- التبرع للمؤسسات الخيرية

أعرب رمضان عن عدم اهتمامه بردود الفعل على تبرعه بملايين الجنيهات لصالح مستشفيات "57357"، و"500500"، وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، بقدر اهتمامه بمضمون الصدقة ونتائجها مع الفقراء والمحتاجين والمرضى الذي يستحقون دعمه، مشيرا إلى أنه أصبح فنانا مشهورا قادرا على التبرع وذلك أولى من أن ينصح المواطنين بالتبرع عن طريق الإعلانات الدعائية.

12- سيارات رمضان

فجّر رمضان تصريحا عن نشر صور سيارتيه "الرولز رويس جوست" و"لامبورجينى أفنتادور"، على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه خطّط لذلك مع زوجته وشقيقه لمعرفة سلبيات وإيجابيات نشرهما على "السوشيال ميديا"، قائلاً: "عملت ورقة بإيجابيات وسلبيات نشر الصورتين دول، وناقشت فيهم زوجتي وأخويا، وبالرغم من إنهم عارضوا إني أنزل صورهم إلا إني نشرتهم في الآخر لما لقيت الإيجابيات أكتر من السلبيات"، مما صدم إيمان الحصري قائلة: "إنت كل منشور بتنزله على الفيسبوك بتعمله ورقة وحسابات؟"، ورد قائلاً: "أكيد باحسب إذا كان هيعمل جدل أو مشاكل ليا أو لأ"، وأشار إلى أن من أبرز إيجابيات نشر صور سيارتيه أن يجعل الشباب يقتدون به ويقلدون حلمه حتى يصبحوا مثله وأفضل.

13- جواب اعتقال

بيّن رمضان سبب عرض فيلم "جواب اعتقال" بجميع الدول العربية ما عدا قطر، كما جاء في "البرومو" الخاص بالفيلم، مؤخرا، على شاشات التليفزيون، وقال: "الفيلم ضد الإرهاب، وهما بيدعموه طب هاقدمه ويترفض؟".