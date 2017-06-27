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كسر بخط مياه الصرف الصحي في "سيالة دمياط"

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مصراوي Masrawy

كسر بخط مياه الصرف الصحي في "سيالة دمياط"

02:34 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

كسر بخط مياه الصرف الصحي

دمياط – محمد إبراهيم:

أبدى عدد من أهالي قرية السيالة بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، استياءهم عقب تعرض خط مياه الصرف الصحي للكسر، ما أدى إلى انتشار مياه الصرف على الطريق وإعاقة حركة المرور.

وأبلغ الأهالي غرفة عمليات الديوان العام بالمحافظة عن وجود طفح للمياه نتيجة لكسر بالماسورة الرئيسية.

وقال المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إن الإخطار لم يحدد نوع الخط المكسور "مياه أم صرف" ووجرى توجيه فريق الصيانة وسيارة لشفط المياه لإزالة آثار طفح المياه.

وأضاف أنه تبين أن الكسر بماسورة قطر 700 مليمتر لخط طرد محطة رفع صرف صحي "السنترال" نتيجة لمرور سيارة محملة بحمولة كبيرة وجرى تغيير ماسورة بطول 6 أمتار وعادت الأمور إلى طبيعتها وانتظمت حركة المرور بالمنطقة.

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