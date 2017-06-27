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القناطر الخيرية تستقبل 500 رحلة نيلية خلال إجازة العيد

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مصراوي Masrawy

القناطر الخيرية تستقبل 500 رحلة نيلية خلال إجازة العيد

02:32 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

القناطر الخيرية تستقبل 500 رحلة نيلية خلال إجازة العيد

رحلة نيلية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

استقبلت القناطر الخيرية في القليوبية، أكثر من 500 رحلة نيلية، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، كما استقبلت حدائق ومتنزهات المدينة آلاف الأسر من شتى المحافظات.

وتابع اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، غرفة العمليات المشكلة بالقناطر عن كثب، للاطمئنان على توافر الخدمات للزوار، وقرر مد حالة الطوارئ بالمدينة والحدائق حتي نهاية الأسبوع، نظرًا لاستمرار العطلات لما بعد العيد.

وأكد رجب عبد الرازق، رئيس مدينة القناطر انه لم يحدث مايعكر صفو الزوار خلال العيد، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمدينة لم تتلق أى بلاغات بحوادث غرق سوى حالة وحيدة في أول أيام العيد، مؤكدًا انتشار الأجهزة الأمنية بالحدائق ومداخل ومخارج المدينة، لعدم حدوث مايعكر صفو الزائرين.

وأشار "عبد الرازق" إلى رفع حوالى 1500 طن قمامة خلال احتفالات العيد، وتحرير عشرات المحاضر في لبائعي الأغذية المنتهية الصلاحية والباعة الجائلين.

وأوضح رئيس المدينة أن المحافظة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من إمكانيات المدينة ومقوماتها السياحية، من خلال خطة الإحياء التي تتبنها المحافظة لوضع المدينة على الخريطة السياحية العالمية، لإحياء ما سماه "منتجع الغلابة" من جديد.

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