محافظ الإسكندرية: حملات إزالة العقارات المخالفة مستمرة ولا تهاون مع المخالفين

الإسكندرية - محمد عامر:

أمر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رؤساء الأحياء باستمرار حملات إزالة العقارات المخالفة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وعدم التهاون مع المخالفين وتنفيذ قرارات الإزالة بكل قوة و حزم.

وأكد "سلطان"، في تصريح له، استمرار حملات المرور والمتابعة الميدانية بالشوارع، لإيقاف أي عقار مخالف في المهد حتى لا يستغل المخالفين أيام العطل للاستمرار والمادي في المخالفة.

ودعا "سلطان" المواطنين إلى عدم التعامل مع أي عقار مخالف سواء بالبيع أو الشراء أو الإيجار، لمنع انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمنهم وسلامتهم وتشكل ضغطًا كبيرًا على شبكات البنية التحتية، ولعدم إهدار أموالهم فيما لا يفيد.

كما دعا أعضاء مجلس النواب إلى ضرورة إصدار قانون يجرّم كل من يقوم بالنباء المخالف، وكذلك تجريم كل من يتعامل مع هذه العقارات.