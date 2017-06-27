أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية: حملات إزالة العقارات المخالفة مستمرة ولا تهاون مع المخالفين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية: حملات إزالة العقارات المخالفة مستمرة ولا تهاون مع المخالفين

02:26 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

محافظ الإسكندرية: حملات إزالة العقارات المخالفة مستمرة ولا تهاون مع المخالفين

الإسكندرية - محمد عامر:

أمر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رؤساء الأحياء باستمرار حملات إزالة العقارات المخالفة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وعدم التهاون مع المخالفين وتنفيذ قرارات الإزالة بكل قوة و حزم.

وأكد "سلطان"، في تصريح له، استمرار حملات المرور والمتابعة الميدانية بالشوارع، لإيقاف أي عقار مخالف في المهد حتى لا يستغل المخالفين أيام العطل للاستمرار والمادي في المخالفة.

ودعا "سلطان" المواطنين إلى عدم التعامل مع أي عقار مخالف سواء بالبيع أو الشراء أو الإيجار، لمنع انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمنهم وسلامتهم وتشكل ضغطًا كبيرًا على شبكات البنية التحتية، ولعدم إهدار أموالهم فيما لا يفيد.

كما دعا أعضاء مجلس النواب إلى ضرورة إصدار قانون يجرّم كل من يقوم بالنباء المخالف، وكذلك تجريم كل من يتعامل مع هذه العقارات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. بعد شكاوى الأهالي.. إزالة الإشغالات من شارع مستشفى العامرية بالإسكندرية

    بالصور.. بعد شكاوى الأهالي.. إزالة الإشغالات من شارع مستشفى العامرية

    أخبار
  • بالصور- على أنغام

    بالصور- على أنغام "الدي جي".. البورسعيدية يحتفلون بالعيد مع العرائس

    أخبار
  • تحرير 12 محضرًا ومصادرة 78 كيلو

    تحرير 12 محضرًا ومصادرة 78 كيلو "سمك مملح" في الوادي الجديد

    أخبار
  • تداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد في ثالث أيام العيد

    تداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد في ثالث أيام العيد

    أخبار

إعلان

e4072d6382.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس