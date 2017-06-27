"سعفان" يصدر تعليمات بسرعة نقل جثمان مصري توفي غرقا في الدوحة

كتبت- نورا ممدوح:

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالدوحة، بسرعة انهاء اجراءات نقل جثمان المواطن المصري "أ. ب. إ. م"، الذي توفي غرقا أول أيام العيد، لأرض الوطن، فضلا عن متابعة مستحقاته وتأميناته.

وتلقى الوزير تقريرًا من هشام كامل المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالدوحة، يفيد أن المواطن المتوفى، من مواليد أول يناير 1991 بالشرقية، وحاصل على دبلوم صنايع، ويعمل عاملا زراعيًا.

وتلقى مكتب التمثيل العمالي استغاثة من أقارب المواطن المصري تشير إلى أنه خرج مع زملائه في العمل لقضاء يوم على الشاطئ بمنطقة سيلين، في أول أيام العيد، ولكنه فقد منهم، وبمتابعة الحادث ميدانيا من مكان الغرق، تم العثور عليه متوفيا غرقًا، بعد أن قامت طائرتان، و4 قوارب إنقاذ، وغواصون بالبحث عنه.

وأشار إلى أن مكتب التمثيل العمالي قام بالانتهاء من متابعة كافة إجراءات عودة الجثمان إلي أرض الوطن، ولم يتبقٍ سوى حجز تذاكر شحن الجثمان وتذاكر سفر المرافق، فضلا عن التواصل مع صاحب العمل لبحث مستحقات الأسرة.

وقام المكتب بإبلاغ أقارب المواطن المصري خالص عزاء الوزير والوزارة، وأسرة السفارة.