10 أرقام قياسية يبحث ميسي عن تحطيمها بعد بلوغ عامه الـ30

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يعد ليونيل ميسي بدون شك واحدًا من أبرز اللاعبين الذين مروا على ملاعب كرة القدم عبر التاريخ، وذلك بفضل المستويات المبهرة التي قدمها سواء مع ناديه برشلونة أو منتخب بلاده الأرجنتين.

وبعد بلوغه عامه الـ30 منذ أيام، لا يزال ميسي يضع أمامه العديد من الأرقام القياسية التي يرغب في تحطيمها في السنوات القادمة ونستعرض أبرزها في السطور التالية:

1- الأكثر خوضًا للمباريات

لعب ميسي 583 مباراة بقميص برشلونة منذ أن خاض مباراته الأولى في عام 2004، ليحتل المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين تمثيلًا للعملاق الكتالوني.

ويتفوق على ميسي في تلك القائمة تشافي الذي خاض مع برشلونة 767 مباراة، وأندريس إنيستا الذي لعب بقميص البرسا 630 مباراة، ومن ثم كارليس بويول الذي خاص 593 مباراة.

2- هداف برشلونة في الكأس

سجل ميسي مع برشلونة في كأس ملك إسبانيا 44 هدفًا، ويحتاج إلى تسجيل 21 هدفًا لمعادلة الرقم القياسي لجوسيب ساميتير، الذي لعب في صفوف برشلونة بين عامي 1919 و1932، ونجح ليو في تسجيل 5 أهداف في كل موسم من المواسم الأربعة الماضية في الكأس، لذا يبدو الرقم في متناول النجم الأرجنتيني.

3- الأكثر ظهورًا مع الأرجنتتين

يحتل ميسي بالفعل صدارة قائمة هدافي المنتخب الأرجنتيني في جميع العصور، إلا أنه يرغب في أن يكون أكثر لاعب تمثيلًا للمنتخب حيث خاض ميسي 118 مباراة دولية، بينما يحمل خافيير زانيتي الرقم القياسي برصيد 143 مباراة.

4- هداف الأرجنتين في المونديال

على الرغم من الجودة الكبيرة التي يتمتع بها ميسي، إلا أنه لم يسجل أكثر من 5 أهداف في 14 مباراة خاضها في كأس العالم، بينما سجل جايريل باتيستوتا 10 أهداف.

5- هداف دوري أبطال أوروبا

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يتنافس ميسي من غريمه رونالدو على العديد من الألقاب والجوائز الفردية منذ سنوات طويلة، ومن بين تلك الأمور منافستهما على لقب الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا التي يتصدرها النجم البرتغالي برصيد 105 هدفًا بينما يملك الأرجنتيني في رصيده 94 هدفًا.

6- الهداف التاريخي للدوريات الست الكبرى

يحمل كريستيانو رونالدو الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلًا في الدوريات الست الكبرى برصيد 372 هدفًا مقابل 349 لميسي.

7- الهاتريك

يعد تسجيل الهاتريك من الأمور النادر حدوثها مع بعض اللاعبين، إلا أنه أمر بسيط للغاية مع ميسي الذي سجل الهاتريك في 26 مناسبة سابقة في الدوري الإسباني، بينما يحمل الرقم القياسي في الليجا الغريم كريستيانو الذي سجل 32 هاتريك.

8- الأهداف المتتالية

يحمل ميسي العديد من الأرقام القياسية الخاصة بالأهداف في الدوري الإسباني، ولكن يحمل نجم برشلونة السابق ماريانو مارتين رقمًأ مميزًا وهو تسجيله في 18 مباراة متتالية في الدوري الإسباني على ملعبه في الفترة ما بين عامي 1942 و1943 وهو رقم صعب للغاية على ميسي تحطيمه.

9- أكثر لاعبي برشلونة خوضًا لنهائي دوري الأبطال

توج ميسي مع برشلونة بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا إلا أنه لم يشارك في النهائي سوى في 3 مرات أعوام 2009 و2011 و2015 ولم يخض نهائي 2006 أمام أرسنال، ويحمل إنيستا الرقم القياسي بمشاركته في 4 نهائيات.

10- الأكثر خوضًا لمباريات الكلاسيكو

يحتل ميسي صدارة قائمة هدافي مباريات الكلاسيكة ولكنه ليس أكثر لاعب خوضًا لتلك المباراة، حيث لعب أمام ريال مدريد في 34 مباراة بينما يحمل نجم الريال السابق مانويل سانشيز الرقم القياسي بظهوره أمام برشلونة في الكلاسيكو 43 مرة.