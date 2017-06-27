وست هام يسعى لضم نجمي أرسنال مقابل 50 مليون إٍسترليني

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ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي وست هام يونايتد، مستعد لدفع 50 مليون جنيه إسترليني، لفريق أرسنال لضم نجميه «الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو، والإنجليزي تيو والكوت»، خلال الميركاتو الجاري.

وأضافت الصحيفة أن الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لفريق أرسنال، يخطط لتجديد دماء الفريق، ومستعد لبيع العديد من اللاعبين، وليس جيرو صاحب الـ30 عامًا، ووالكوت صاحب الـ28 عامًا فقط.

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الجدير بالذكر أنه من المحتمل حدوث صفقة تبادلية بين ناديي مانشستر سيتي وأرسنال الإنجليزيين، خلال الميركاتو الجاري، تشمل الأرجنتيني سيرجو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ29 عامًا، والدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم أرسنال صاحب الـ28 عامًا. (طالع التفاصيل)