بالصور- على أنغام "الدي جي".. البورسعيدية يحتفلون بالعيد مع العرائس

بالصور.. إقبال متوسط من مواطني سوهاج على المتنزهات في ثالث أيام العيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافد الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على المتنزهات والحدائق العامة والشاطئ والكورنيش، لقضاء إجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

ووضع عدد من الجمعيات والمؤسسات والحركات الشبابية "دي جي" في أماكن تجمعات المواطنين لإذاعة الأغاني بجانب فقرات الساحر والأراجوز والعرائس، التي تجسد شخصيات كرتونية وسط فرحة كبيرة وتجاوب من الأطفال وأسرهم.

ووزع عدد من الشباب "غزل البنات" والحلوى بالمجان على الأطفال ولعب آخرون معهم بـ"فقاقيع الصابون"، وامتلأت شواطئ المدينة الساحلية ومدن الملاهي بالمواطنين وأبناء المحافظات الأخرى.

وكثفت قوات مديرية الأمن من وجودها بكل أحياء المحافظة خاصة في أماكن تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحدائق وعلى الشاطئ وبمحيط مدن الملاهي بجانب تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية، وحملات الإشغالات والحملات المرورية، بالإضافة إلى تكثيف الوجود الأمني بمناطق تجمع المواطنين لمنع التحرش الجنسي.