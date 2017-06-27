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القبض على صومالي في إيطاليا بتهمة تعذيب مهاجرين في ليبيا

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مصراوي Masrawy

القبض على صومالي في إيطاليا بتهمة تعذيب مهاجرين في ليبيا

01:37 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

القبض على صومالي في إيطاليا بتهمة تعذيب مهاجرين في ليبيا

ارشيفية

روما - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم، الثلاثاء، أنه تم القبض في جزيرة لامبيدوسا على رجل صومالي متهم بتعذيب مهاجرين في مراكز احتجاز في ليبيا قبل تسفيرهم عبر البحر إلى إيطاليا.

وتم القبض على الرجل ،الذي قال إنه من مواليد عام 1994، في أحد مراكز استقبال المهاجرين التي تعرف باسم "النقاط الساخنة" بعد أن أبلغ مهاجرون آخرون عن جرائمه للشرطة الإيطالية.

واتهم الرجل بالانتماء لعصابة جريمة منظمة وبالإتجار بالبشر والخطف والاغتصاب والقتل والتحريض على الهجرة غير المشروعة ، حسبما أفاد بيان الشرطة.

ونقل عن لسان أحد الشهود القول :"لقد كان يستمتع بإهانتنا وإظهار أنه الزعيم . أتذكر أن (الليبي المالك لمخيم المهاجرين) قد قام بتوبيخه لضربنا بشدة إلى حد أنه قارب على أن يقتلنا ".

يذكر أن منظمات حقوق الإنسان أعدت مرارا تقارير حول الاعتداء المفرط على المهاجرين في ليبيا ، وحذرت سلطات الاتحاد الأوروبي من محاولة منع فرار المهاجرين من مثل هذه الاعتداءات.

ومع ذلك ، تقول إيطاليا إنه لا يمكنها الاستمرار في التعامل مع الاعداد القياسية للمهاجرين الذين يصلون إليها. وتم إنقاذ نحو 8500 شخص في عرض البحر منذ أمس الأول الأحد، ومن المفترض أن يصلوا إلى موانئ إيطالية خلال الساعات المقبلة.

وحسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية ،والتي تم تحديثها حتى أمس الاثنين، فإن أكثر من 73 ألف مهاجر قد وصلوا إلى إيطاليا منذ أول كانون ثان/يناير ، بزيادة 14% على أساس سنوي.

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مصراوي Masrawy

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