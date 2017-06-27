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جهود أمنية لكشف ملابسات العثور على شاب مفصول الرأس بالمنيا

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جهود أمنية لكشف ملابسات العثور على شاب مفصول الرأس بالمنيا جهود أمنية لكشف ملابسات العثور على شاب مفصول الرأس بالمنيا

التحرير

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تكثف أجهزة الأمن في محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، مجهوداتها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب ملقاه على شريط السكك الحديدية، في زمام مركز ملوي، بجنوب المحافظة، ومفصول منها الرأس.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، العثور على جثة لشاب مفصول منها الرأس وملقاه على شريط السكة الحديد بزمام مركز ملوي.

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بالانتقال والفحص، تبين أن الجثه لشاب فى العقد الثانى من عمره، ويدعى مايكل لبيب، وتم نقلها لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابه التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث بالتحري حول الظروف والملابسات، ومعرفة سبب الحادث.

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التحرير

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