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تفاصيل إزالة التعديات على 22 ألف متر من أراضي الدولة بالمعادي

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تفاصيل إزالة التعديات على 22 ألف متر من أراضي الدولة بالمعادي تفاصيل إزالة التعديات على 22 ألف متر من أراضي الدولة بالمعادي

التحرير

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أكد اللواء عمرو فكري رئيس حي المعادي أن الحي انتهى من حملة الإزالات بطريق القطامية، والتي تستهدف إزالة التعديات على أراضي الدولة والتي تصل مساحتها 20 ألف متر، حيث تم إزالة عمارة بشارع البدلوماسيين على مساحة 100 متر وقطعة أرض وإزالة على قطعة أرض في تقاطع 233 مع 218 مساحتها 500 متر، موضحًا أن إجمالي حجم الإزالات حوالي 22 ألف متر أراضي دولة.

وأضاف فكري في تصريحات خاصة لـ "التحرير" أن هناك بعض الحالات تم تأجيلها لوجود سكان، وحالات أخرى تم تأجيلها لحين تقنين أوضاعها، لافتًا إلى ان هناك أراضي مقام عليها شركات بها عدد كبير من العمالة، وأن ملفات التقنين يتم بالفعل دراستها الآن بمحافظة القاهرة، مشيراً إلى أن هناك أيضا عمارة في شارع 199 مقامة على أملاك دولة تم تأجيل الإزالة حتى الحصول على قرار إخلاء للسكان بالقوة الجبرية.

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وأشار فكري إلى أن هناك 4000 متر خلف مسجد الكوثر بزهراء المعادي مقام عليها ملاعب وهي أراضي أملاك دولة، وتم استرجاع قطعة الأرض ولكن دون إزالة الملاعب، موضحاً أنه في انتظار قرار من محافظ القاهرة إما تسليم الملاعب لوزارة الشباب والرياضة أو تأجيرها من خلال الحي والاستفادة منها، موضحا أن الحي انتهي من كافة الإزالات المتاحة وتأجيل حالات التقنين والعمارات المأهولة بالسكان فقط.

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التحرير

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