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صور| متحف اسكندرية القومي يطرح 5 قطع لتصويت الجمهور للعرض الشهر القادم

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صور| متحف اسكندرية القومي يطرح 5 قطع لتصويت الجمهور للعرض الشهر القادم صور| متحف اسكندرية القومي يطرح 5 قطع لتصويت الجمهور للعرض الشهر القادم

التحرير

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أعلن متحف الإسكندرية القومي، بدء التصويت لاختيار قطعة يوليو مطالبًا مشاركة الجمهور ومحبي الآثار وذلك ضمن مبادرة يقوم بها المتحف كل شهر بعنوان "أنت من تقرر"، وذلك لإيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور، وقد قام المتحف بنشر صور القطع التي تم اختيارها في التصويت، وقد جاءت قائمة القطع كالآتي:

 تمثال لسيدة تقف مرتدية رداء الخيتون طويل وأعلاه رداء الهيماتيون الذي يغطي الرقبة والأكتاف.

تمثال لسيدة تقف مرتدية قبعة، وتردي الخيتون ومن الاعلى ترتدي الهيماتيون يغطي الرقبة والأكتاف.

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تمثال لسيدة تقع وشعرها مفرود علي الظهر والرقبة وبه عقدة من الأمام، وتظهر مرتدية الخيتون الذي يغطي القدمين، ويعلوه رداء قصير ذو ثنايا، وتحمل في يدها اليسرى طائر.

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تمثال لسيدة تقف حاملة آلة موسيقية، وتظهر مرتدية رداء الخيتون الذي يكشف عن القدمين، ويعلوه رداء الهيماتيون ذو حزام عند الوسط.

جزء من تمثال علوي لسيدة، ترتدي الهيماتيون والخيتون، ترتدي على رأسها غطاء الرأس

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التحرير

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