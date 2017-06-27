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التعليم: 20 يوليو إعلان نتيجة الثانوية .. واستئناف التصحيح غدًا

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مصراوي Masrawy

التعليم: 20 يوليو إعلان نتيجة الثانوية .. واستئناف التصحيح غدًا

01:14 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

التعليم: 20 يوليو إعلان نتيجة الثانوية .. واستئناف التصحيح غدًا

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه من المنتظر إعلان نتيجة الثانوية العامة في 20 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سيلعن بنفسه عن الموعد قبله بأيام.

وأضاف حجازي، خلال تصريحات صحفية، أن جميع الامتحانات جاءت مطابقة للمواصفات المعتمدة من المركز القومي للامتحانات، مشيرًا إلى أنه لم يحدث إي تعديلات على نماذج الإجابات، باستثناء بعض الإضافات التي وضعت لصالح الطلاب.

وتابع رئيس الامتحانات، أنه سيتم استئناف تقدير درجات الامتحانات، بداية من غد الأربعاء، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وإعلان النتائج أولًا بأول.

وتباينت مؤشرات التصحيح للمواد المختلفة حيث سجلت العينة العشوائية

للغة العربية نمسبة نجاح بلغت 93.4%، أما اللغة الفرنسية سجلت عينتها 96.6%، فيما سجلت عينة تصحيح اللغة الألمانية العشوائية نسبة نجاح بلغت 97.2%، اما الجغرافيا سجلت 95.9%، والأحياء سجلت 86.1%، وعلم النفس والاجتماع وسجلت نسبة النجاح بعينته العشوائية 89.8%.

هذا بالإضافة إلى فروع الرياضيات كافة، حيث سجلت نتيجة العينة العشوائية للجبر والهندسة الفراغية 79.%، التفاضل والتكامل 79.3%، والديناميكا 87%.

ومن المنتظر إعلان نتائج العينات العشوائية لمواد: الجيولوجيا والعلوم البيئية، الفلسفة والمنطق، و الاستاتيكا، في الأيام المقبلة، ثم إعلان النتائج النهائية تمهيدًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة.

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