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أول ظهور للأمير محمد بن نايف بعد إعفائه من ولاية العهد

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مصراوي Masrawy

أول ظهور للأمير محمد بن نايف بعد إعفائه من ولاية العهد

01:49 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

أول ظهور للأمير محمد بن نايف بعد إعفائه من ولاية العهد

القاهرة- (مصراوي):

نشر المُصوّر السعودي عويد العويد، صورة للأمير محمد بن نايف، في أول ظهور له بعد إعفائه من ولاية العهد.

وظهر بن نايف في الصورة، التي نشرها المصور السعودي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مبتسمًا بينما يضع يديه على كتفي حفيده الذي وقف أمامه.

وعلّق العويد على الصورة، بالقول: "سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مع حفيدة قبل قليل". فيما عبر المُغرّدون عن إعجابهم بالصورة، مُشيدين بجهود الأمير السعودي في الحفاظ على الأمن خلال توليه منصب وزير الداخلية.

صورة فرعية

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمرًا ملكيًا صباح الأربعاء الماضي، بإعفاء ابن أخيه محمد بن نايف من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية، واختيار ابنه محمد بن سلمان وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع.

وجاء ذلك "بناءً على ما اطلع عليه أعضاء هيئة البيعة من مبررات وتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى 31 من أصل 34"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "واس" .

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