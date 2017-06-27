المرصد السوري: مقتل 57 شخصا في قصف للتحالف الدولي على سجن لداعش

القاهرة / دمشق - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بمقتل 57 سجينا جراء قيام طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي بقصف سجن تابع لتنظيم داعش بريف دير الزور الشرقي.

وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم، إن طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت عند فجر أمس الاثنين، منزل أبو عبد الله النعيمي وهو قيادي سابق في جبهة النصرة "تنظيم القاعدة في بلاد الشام"، والذي أعدمه داعش سابقاً واستولى على منزله، وحوله إلى سجن يتبع للجهاز الأمني للتنظيم، ليحوله إلى قسمين رئيسيين أحدهما خاص بالسجناء المدنيين، والقسم الثاني يخص السجناء من عناصر التنظيم.

وأشار المرصد إلى أن الضربات أدت لمقتل 42 سجيناً ومعتقلاً مدنياً على الأقل، بينما قتل 15 من عناصر داعش من حراس السجن وبعض السجناء من عناصر التنظيم.

وحسب المرصد، لا تزال أعداد الخسائر البشرية مرشحة للارتفاع بسبب وجود مفقودين تحت أنقاض الدمار الذي خلفه القصف، ولوجود جرحى بحالات خطرة.

ولفت المرصد إلى أن السجن كان يحوي 100 معتقل ما بين معتقلين مدنيين وعناصر من تنظيم داعش.