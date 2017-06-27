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زيورخ تسمح بحملة توزيع نسخ من القرآن لجمعية محظورة في ألمانيا

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مصراوي Masrawy

زيورخ تسمح بحملة توزيع نسخ من القرآن لجمعية محظورة في ألمانيا

01:39 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

زيورخ تسمح بحملة توزيع نسخ من القرآن لجمعية محظورة في ألمانيا

القرآن

زيورخ - (د ب أ):

سمحت السلطات السويسرية في مدينة زيورخ لنشطاء جمعية "الدين الحق" السلفية المحظورة في ألمانيا بتنظيم حملة لتوزيع نسخ من القرآن على المارة.

وقال ريشارد فولف المختص بالشؤون الأمنية في زيورخ اليوم، الثلاثاء، في تصريحات إذاعية إنه لا توجد دلائل محددة على وجود خطر من هؤلاء الأشخاص، وأضاف: "يتعين علينا أن نراعي أننا نحمي الحقوق الأساسية ولا نحظر شيئا ليس لدينا أساس بشأنه".

يذكر أن السلطات في كانتون زيورخ أوصت بعدم السماح بإجراء مثل هذه الحملات.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية "الدين الحق" هي المنظمة لحملة "اقرأ" لتوزيع نسخ من القرآن في ألمانيا. وحظرت وزارة الداخلية الألمانية هذه الجمعية في نوفمبر الماضي.

وبحسب معلومات لسلطات الأمن الألمانية يتم استمالة أفراد إلى التيار الإسلامي المتطرف عبر هذه الحملة وتنظيم سفرهم بعد ذلك إلى مناطق النزاع للقتال في صفوف تنظيم داعش.

وحركت الجمعية دعوى قضائية ضد قرار حظرها أمام المحكمة الادارية الاتحادية، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن نهاية هذا العام.

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