قبيلة بني هلال تطالب بالإفراج عن المقبوض عليهم في مشاجرة "الزينية" بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

طالب أشرف الهلالي، المتحدث الرسمي باسم قبيلة بني هلال في الأقصر، اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية بالإفراج عن أبناء القبيلة الذين ألقي القبض عليهم على خلفية وقوع مشاجرة بمركز الزينية.

وقال الهلالي في تصريحات صحفية، إن غالبية المقبوض عليهم ليس لهم صلة بالمشاجرة، موضحًا وقوعها بين طرفين متنازعين بشكل فردي وليس بين قبيلة بني هلال والعائلة الأخرى.

وأكد الهلالي أن شيوخ القبيلة يبذلون جهدًا واسعًا، لتفادي حدوث أي شيء آخر يعكر صفو الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طيبة شمالي الأقصر، قد ألقت القبض، الإثنين، على 12 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الزينية قبلي.

وتلقى اللواء عصام الحملى، مدير الأمن، إخطارًا من العميد زكى مختار، مدير المباحث الجنائية، بوقوع مشاجرة بين عائلتين وتدخلت قوات الأمن للسيطرة على الموقف.

وتبين من التحريات وقوع مشاجرة بين شخصين، للخلاف على قطعة أرض تطورت إلى مشاجرة، ما أدى إلى تحولها لاشتباكات استخدمت فيها الشوم والعصي، وتمكنت قوات الأمن من ضبط 12 شخصًا من الطرفين.