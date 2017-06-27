أخبار عاجلة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

قبيلة بني هلال تطالب بالإفراج عن المقبوض عليهم في مشاجرة "الزينية" بالأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قبيلة بني هلال تطالب بالإفراج عن المقبوض عليهم في مشاجرة "الزينية" بالأقصر

01:25 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

ارشيفية

الأقصر - محمد محروس:

طالب أشرف الهلالي، المتحدث الرسمي باسم قبيلة بني هلال في الأقصر، اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية بالإفراج عن أبناء القبيلة الذين ألقي القبض عليهم على خلفية وقوع مشاجرة بمركز الزينية.

وقال الهلالي في تصريحات صحفية، إن غالبية المقبوض عليهم ليس لهم صلة بالمشاجرة، موضحًا وقوعها بين طرفين متنازعين بشكل فردي وليس بين قبيلة بني هلال والعائلة الأخرى.

وأكد الهلالي أن شيوخ القبيلة يبذلون جهدًا واسعًا، لتفادي حدوث أي شيء آخر يعكر صفو الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طيبة شمالي الأقصر، قد ألقت القبض، الإثنين، على 12 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الزينية قبلي.

وتلقى اللواء عصام الحملى، مدير الأمن، إخطارًا من العميد زكى مختار، مدير المباحث الجنائية، بوقوع مشاجرة بين عائلتين وتدخلت قوات الأمن للسيطرة على الموقف.

وتبين من التحريات وقوع مشاجرة بين شخصين، للخلاف على قطعة أرض تطورت إلى مشاجرة، ما أدى إلى تحولها لاشتباكات استخدمت فيها الشوم والعصي، وتمكنت قوات الأمن من ضبط 12 شخصًا من الطرفين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حبس سائق 4 أيام لحيازته 3 كيلو بانجو و100 قرص

    حبس سائق 4 أيام لحيازته 3 كيلو بانجو و100 قرص "تامول" في الأقصر

    أخبار
  • محافظ الأقصر: تشكيل مجلس شباب لمساعدة رؤساء المدن قريبًا

    محافظ الأقصر: تشكيل مجلس شباب لمساعدة رؤساء المدن قريبًا

    أخبار

  • "زيارة المقابر" و"أكل الفسيخ" عادات فرعونية توارثها أهل الأقصر (صور)

    أخبار
  • بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة العيد في الأقصر بحضور المحافظ

    بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة العيد في الأقصر بحضور المحافظ

    أخبار

إعلان

0fc25ffeb4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية