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«أزارو» يشارك في التدريبات بعد عودة الأهلي من زامبيا

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«أزارو» يشارك في التدريبات بعد عودة الأهلي من زامبيا «أزارو» يشارك في التدريبات بعد عودة الأهلي من زامبيا

التحرير

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يحضر المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي الجديد، إلى القاهرة عقب عودة بعثة الأهلي من زامبيا، للانتظام في تدريبات الفريق، بعد إتمام إجراءات تعاقده مع النادي الأهلي.

وكان اللاعب حضر إلى القاهرة يوم الخميس الماضي، وخضع للكشف الطبي، وأجرى بعض الفحوصات والأشعة والتحاليل، ثم عاد إلى بلاده مرة أخرى لإنهاء بعض الأمور الشخصية قبل بدء مشواره مع الأهلي.

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جدير بالذكر أن نادي الدفاع الحسني الجديدي، الذي كان يلعب له أزارو قبل انضمامه للأهلي، أقام مؤتمرًا صحفيـًا الأسبوع الماضي، حضره اللواء شمس المدير التنفيذي للأهلي، من أجل الإعلان عن انضمام اللاعب للقلعة الحمراء.

من جانبه، قال حسام البدري، المدير الفني للفريق، أن اللاعب كان قد حصل على فترة راحة سلبية لمدة أسبوعين، قبل الانضمام للأهلي، وأنه فضّـل منحه أسبوعـًا آخر لتكون الراحة 3 أسابيع، حتى يعود اللاعب بكامل قوته وفي مستواه وينسجم بشكل سريع مع الفريق.

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التحرير

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