تجديد إعارة «كهربا» لاتحاد جدة مقابل 2.5 مليون دولار

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توصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لاتفاق مع عبد الله شرف الدين، مندوب نادي اتحاد جده السعودي لتجديد إعارة محمود عبد المنعم كهربا لمدة موسم مقابل 2.5 مليون دولار.

وعقد مندوب اتحاد جدة بالقاهرة، جلسة مع رئيس الزمالك بقرية مراسي بالساح الشمالي في حضور أحمد يحيى وكيل أعمال كهربا.

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و بعد مفاوضات بين الطرفين تم التوصل لاتفاق مالي بعد كان الزمالك قد رفض العرض الاول مقابل مليون و 300 ألف وطلب الله شرف الدين، مرتضى منصور تأجيل توقيع العقود حتى مساء اليوم للحصول علي موافقة مجلس ادارة ناديه على الإتفاق المالي بشكل رسمي.