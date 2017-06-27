البدري يختار 22 لاعبًا لمواجهة زاناكو

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أعلن حسام البدري، المدبر الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة مكـوّنة من 22 لاعبـًا، استعدادًا لمواجهة فريق زاناكو الزامبي يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة كالتالي:

شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأحمد عادل، وسعدالدين سمير، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، ومحمد نجيب، وأحمد حجازي، ورامي ربيعة، وحسام غالي، وعلي معلول، وصبري رحيل، ومحمد هاني، وكريم نيدفيد، وعبدالله السعيد، ووليد سليمان، وعمرو جمال، وعمرو السولية، وأحمد حمودي، وصالح جمعة، ومؤمن زكريا، وجونيور أجايي.

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وتتوجه بعثة الفريق في الثانية صباح غد، الأربعاء، إلى زامبيا، ويترأس البعثة، اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي، حيث تتكون البعثة من الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، بالإضافة إلى 22 لاعبـًا.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على القطن في الكاميرون، والوداد في مصر، والتعادل مع زاناكو الزامبي.