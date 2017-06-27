البدري: درسنا زاناكو وهدفنا العودة بـ«نتيجة إيجابية» من زامبيا

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قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يسافر إلى زامبيا غدًا، الأربعاء، بهدف واحد فقط وهو العودة بنتيجة إيجابية من مباراة زاناكو الزامبي، المقرر لها السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المدير الفني للأهلي أن مباراة زاناكو تأتي أمام منافس قوي وجيد، وحقق نتائج إيجابية في المجموعة، لافتـًا إلى أن الأهلي لديه إصرار كبير على العودة إلى القاهرة بنتيجة إيجابية.

وأوضح «البدري» أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز، وحسم التأهل لدور الثمانية من زامبيا، مشيرًا إلى أن الأهلي استعد بشكل جيد للمباراة ودرس الفريق الزامبي جيدًا.

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وأكد المدير الفني للأهلي أن تجربة الاعتماد على اللاعبين البعيدين عن المشاركة بشكل أساسي، في مباراتي سموحة وإنبي بالدوري، آتت ثمارها وأن الجهاز الفني استفاد جيدًا من التجربة، ونجح في توسيع قاعدة اختياراته للمباريات.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على القطن في الكاميرون، والوداد في مصر، والتعادل مع زاناكو الزامبي.