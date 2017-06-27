أخبار عاجلة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«عبدالحفيظ» و«عدلي» يسبقان بعثة الأهلي إلى زامبيا

Google+ Print
«عبدالحفيظ» و«عدلي» يسبقان بعثة الأهلي إلى زامبيا «عبدالحفيظ» و«عدلي» يسبقان بعثة الأهلي إلى زامبيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

سافر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، فجر اليوم، الثلاثاء، برفقة سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي، إلى زامبيا، للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بإقامة الفريق قبل مباراته أمام زاناكو الزامبي.

ومن المنتظر أن يقوم عبدالحفيظ بمعاينة فندق الإقامة للفريق، وملاعب التدريب التي طلبها الجهاز الفني، ووسائل الانتقال من وإلى الملعب، وذلك حسبما أفاد للموقع الرسمي للقلعة الحمراء.

شاهد أيضا

ويلعب الأهلي مع فريق زاناكو الزامبي يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يحتل خلالها المارد الأحمر المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على القطن في الكاميرون، والوداد في ، والتعادل مع زاناكو الزامبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري