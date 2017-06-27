«عبدالحفيظ» و«عدلي» يسبقان بعثة الأهلي إلى زامبيا

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سافر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، فجر اليوم، الثلاثاء، برفقة سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي، إلى زامبيا، للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بإقامة الفريق قبل مباراته أمام زاناكو الزامبي.

ومن المنتظر أن يقوم عبدالحفيظ بمعاينة فندق الإقامة للفريق، وملاعب التدريب التي طلبها الجهاز الفني، ووسائل الانتقال من وإلى الملعب، وذلك حسبما أفاد للموقع الرسمي للقلعة الحمراء.

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ويلعب الأهلي مع فريق زاناكو الزامبي يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يحتل خلالها المارد الأحمر المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على القطن في الكاميرون، والوداد في مصر، والتعادل مع زاناكو الزامبي.