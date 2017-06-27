«عدلي» يشكر سفير مصر في زامبيا على جهوده مع بعثة الأهلي

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قدم سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، قدم «رسالة شُكر» للسفير رجائي نصر، السفير المصري في زامبيا، على جهوده الكبيرة، لتذليل كافة العقبات أمام بعثة النادي الأهلي.

وقال «عدلي» إن السفير تعاون معه بشكل كبير في إنهاء إجراءات حجز فندق الإقامة، وتوفير ملاعب التدريب، ووسائل الانتقال للفريق، خلال فترة إقامته بزامبيا، استعدادًا لمواجهة زاناكو، وذلك حسبما أفاد للموقع الرسمي للقلعة الحمراء.

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ويلعب الأهلي مع فريق زاناكو الزامبي يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يحتل خلالها المارد الأحمر المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على القطن في الكاميرون، والوداد في مصر، والتعادل مع زاناكو الزامبي.