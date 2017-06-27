الأهلي يُنهي إجراءات سفر «سعد والشناوي» إلى زامبيا

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قال سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، قال إنه أنهى إجراءات سفر الثنائي سعدالدين سمير ومحمد الشناوي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع بعثة الفريق إلى زامبيا فجر غدٍ، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق زاناكو.

وأوضح «عدلي» أنه أنهى إجراءات استخراج تصاريح التجنيد الخاصة بسفر «سعد» و«الشناوي»، ليتمكن اللاعبان من السفر مع بعثة الفريق، وذلك حسبما أفاد للموقع الرسمي للقلعة الحمراء.

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ويلعب الأهلي مع فريق زاناكو الزامبي يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يحتل خلالها المارد الأحمر المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على القطن في الكاميرون، والوداد في مصر، والتعادل مع زاناكو الزامبي.