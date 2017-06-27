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التعليم العالي: بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الأسبوع المقبل..والتقديم عبر موقع الوزارة

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مصراوي Masrawy

التعليم العالي: بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الأسبوع المقبل..والتقديم عبر موقع الوزارة

01:27 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

التعليم العالي: بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الأسبوع المقبل..والتقديم عبر موقع الوزارة

وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تقرر بدء امتحانات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تعتمد هذا النظام للقبول بها، مطلع الأسبوع المقبل وتستمر حتى 18 يوليو القادم.

وأضاف عبد الغفار – في تصريح خاص لمصراوي- أن القبول بالجامعات المصرية هذا العام سيتم وفقًا لقواعد تنسيق العام الماضي، دون تغييرات.

ولفت إلى أن الطلاب الراغبين في اجراء اختبارات القدرات، سيقدمون طلباتهم عبر الموقع الالكتروني للوزارة، في إجراء يتم تطبيقه لأول مرة هذا العام.

وأوضح أن الطالب سيسجل دخوله على موقع الوزارة باستخدام رقمه القومي، ثم يحدد اسم الكلية الراغب في اجراء اختبار القدرات الخاص بها، وبناءً عليه سيحدد الموقع موعدًا لاختباره.

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