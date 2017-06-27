مؤشرات التنسيق المبدئية :95% للطب و90% للصيدلة والعلاج الطبيعى

كتبت-داليا شبل

أكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لن يكون هناك أي تغيير في قواعد قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات لهذا العام.

وأضاف عطا في تصريحات لـ "مصراوي"، أنه لا صحة لوجود أية تعديلات في نظام القبول بالجامعات العام الحالي، بإستثناء اختبارات القدرات بالكليات، التى من المقرر أن تبدأ في بداية شهر يوليو المقبل، حيث تم تدشين تطبيق إلكتروني خاص لها على صفحة التنسيق على بوابة الحكومة المصرية، ويسمح للطلاب المتقدمين لأداء اختبارات القدرات بحجز موعد أداء الاختبارات في ضوء قواعد القبول الجغرافي.

وقال المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن التصور المبدئي للحد الأدنى للتقدم طلاب الثانوية العامة للكليات المختلفة بالجامعات،هو​​95% لكليات الطب البشرى، و90% لكليات الصيدلة، 70% للعلوم الطبية، و90% لكليتي طب الأسنان والعلاج الطبيعي، موضحاً أن تلك التقديرات مبدئية لحين إعلان نتائج الثانوية العامة.

وقال "عطا" أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى للتنسيق بعد 48 ساعة من إعلان نتائج طلاب الثانوية العامة، وبعد الانتهاء منها تبدأ المرحلة الثانية والثالثة لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة.