ريال مدريد يسيطر على قائمة أكثر 500 لاعب مؤثر في العالم

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نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية التقرير السنوي الخاص بأكثر 500 لاعب مؤثر في العالم، تلك القائمة التي سيطر عليها ريال مدريد بالطول والعرض من خلال تواجد 19 لاعبًا من الفريق الملكي في تلك القائمة أكثر من أي ناد أخر.

وتواجد في تلك القائمة من ريال مدريد كل من كيلور نافاس وداني كارفخال وسيرجيو راموس ورافائيل فاران وبيبي وناتشو ومارسيلو وكاسيميرو وتوني كروس ولوكا مورديتش وإيسكو وماركو أسينسيو وماتيو كوفاسيتش وخاميس رودريجز وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكريم بنزيما وألفارو موراتا وخيسوس فاليخو.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في القائمة بمشاركته بـ14 لاعب ومن ثم كل من برشلونة وتشيلسي ويوفنتوس بـ13 لاعب.

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وتواجد في القائمة من برشلونة كل من مارك أندريه تير شتيجن وجوردي ألبا وصامويل أومتيتي وجيرارد بيكيه وسيرجيو روبرتو وإيفان راكيتيتش وأندريس إنيستا وسيرجيو بوسكيتش وأندريه جوميز وباكو ألكاسير وليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز.

وتواجد أتلتيكو مدريد في المركز السادس مناصفة مع بروسيا دورتموند من خلال 12 لاعب هم يان أوبلاك وفيلبي لويز وديجو جودين وخوسيه خيمينيز ويانيك كاراسكو وفرناندو توريس وجابي وكيفين جاميرو وكوكي وساؤول وأنطوان جريزمان.

وبشكل عام يتواجد الدوري الإسباني في القائمة بـ66 لاعب مقابل 64 للدوري الألماني و63 لاعب للدوري الإنجليزي وأخيرًا 60 لاعب من الدوري الإيطالي، وبالنظر إلى الجنسيات، نجد في القائمة 47 لاعب إسباني مقابل 41 لاعب فرنسي.