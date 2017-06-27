مورينيو يتواصل مع ناينجولان لضمه في الميركاتو

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ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع الدولي البلجيكي راجا ناينجولان، لاعب خط وسط فريق روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن جوزيه مورينيو تواصل مع ناينجولان ليبدي اهتمامه به، وأكدت أن المدرب البرتغالي أقنع إدارة مانشستر يونايتد بالتحرك للتوقيع مع الدولي البلجيكي صاحب الـ29 عامًا، خلال الميركاتو الجاري.

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وأشارت أن مانشستر يونايتد سيقدم لروما عرضًا يقدر بـ37 مليون جنيه إسترليني لضم ناينجولان، بالاضافة لتقديم 130 ألف جنيه إسترليني للدولي البلجيكي في الاسبوع.

الجدير بالذكر أن ناينجولان يقدم أداء رائع مع روما، حيث شارك في الموسم المنقضي في 53 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالهم 14 هدفًا وصنع 7 آخرين.