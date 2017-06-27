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وزير البترول: ملتزمون بخطط زيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية والغاز

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وزير البترول: ملتزمون بخطط زيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية والغاز وزير البترول: ملتزمون بخطط زيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية والغاز

التحرير

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على الالتزام الكامل من المشروعات الجديدة، وكذلك من الحقول القديمة والمتقادمة فى المناطق البترولية كشبه جزيرة سيناء باستخدام التقنيات الحديثة فى الإنتاج، مشيداً بنتائج أعمال الشركة العامة للبترول والمملوكة بالكامل للدولة فى هذا المجال.

وشدد الوزير على أهمية تنفيذ المشروعات الإنتاجية وفق الجداول الموضوعة والتوقيتات المحددة وبمعدلات الأداء المطلوبة، مع التطبيق الصارم لاشتراطات السلامة والصحة المهنية فى التشغيل وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة العاملين الذين يسخرون إمكانياتهم العلمية والعملية لدفع عجلة الإنتاج وخدمة الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك تعقيباً على تقرير تلقاه من المهندس مصطفى طاهر رئيس الشركة العامة للبترول حول سير العمل فى حقول رأس سدر وعسل ومطارمة بسيناء، والتى تشهد حالياً نشاطاً بترولياً مكثفاً لزيادة إنتاجيتها منذ توقيع اتفاقية تطويرها فى يوليو 2016 مع شركة ميدتيرا لأنظمة الطاقة لتقديم خدمات استكشافية وإنتاجية للشركة العامة للبترول بالحقول الثلاث.

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وأوضح التقرير أن الحقول التى تنتج منذ عام 1946 وتقع فى الجانب الشرقى لخليج السويس داخل شبه جزيرة سيناء قد زاد إنتاجها المجمع من 1200 إلى 1400 برميل يومياً نتيجة للبدء فى تنفيذ أعمال المرحلة الأولى للاتفاقية والتى تستمر لمدة 10 سنوات وتتضمن خطة عمل السنوات الثلاث الأولى منها إجراء مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد لمساحة 130 كم2 وحفر 4 آبار تنموية وبئرين استكشافيين وصيانة 16 بئراً منتجة .

وأضاف التقرير أن النتائج الأولية للعمليات المسحية والاستكشافية تنبئ بمستقبل واعد للمنطقة حيث من المخطط أن يتم صيانة 24 بئراً على مرحلتين، ومن المتوقع عقب الانتهاء منها أن يحقق الإنتاج زيادة مابين 600-800 برميل جديدة يومياً تضاف للإنتاج الحالى لزيادة معدلات الإنتاج الكلية وتعويض التناقص الطبيعى للآبار.

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التحرير

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