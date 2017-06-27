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مصرع ربة منزل بطلقات طائشة من حفل "نقل آثاث" في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

مصرع ربة منزل بطلقات طائشة من حفل "نقل آثاث" في الدقهلية

12:29 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

الدقهلية - رامي القناوي:

لقيت ربة منزل من منية النصر مصرعها، اليوم الثلاثاء، بطلقات نارية طائشة، في أثناء وقوفها بشرفة منزلها، لمشاهدة حفل نقل آثاث عروسين، بعدما أطلق شقيق العريس أعيرة نارية في الهواء.

كان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لضباط مباحث مركز منية النصر بمصرع سيدة في أثناء حفل نقل آثاث عروسين بقرية الرياض.

انتقل الرائد إسلام صقر، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب أحمد العزب، إلى مكان البلاغ، وبالبحث تبين مصرع سيدة تدعى "سحر محمد محي الدين عبد الله" 30 سنة، برش خرطوش بالرأس، وجرى نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى منية النصر.

وبسؤال الأهالي أكدوا أنه أثناء مرور موكب العروسين بالقرية، أمام منزل المجني عليها، وفي أثناء وقوفها بشرفة منزلها، أطلق شقيق العريس "إ.م.م.ع"، 26 عامًا نقاش أعيرة من فرد خرطوش بحوزته ابتهاجا بشقيقه، ما أدى إلى إصابتها في رأسها ومصرعها في الحال وفر هاربًا.

ألقت قوات الأمن القبض على العريس "شقيق المجني عليه"، والذي كان مقرر إقامة زفافه في السابع من يوليو المقبل ووالده، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم، وحُرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثمان.

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