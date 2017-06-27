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مبادرة "للقومى للمرأة " لتوفير فرص عمل وقروض للنساء

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مصراوي Masrawy

مبادرة "للقومى للمرأة " لتوفير فرص عمل وقروض للنساء

12:25 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

كتبت - هاجر حسني:

قال المجلس القومي للمرأة إن فرع المجلس بمحافظة بني سويف تبنى مبادرة بعنوان "قدم الخير( الإقراض والإدخار)"، والتي تهدف إلى مساعدة السيدات المُعيلات وخريجات الجامعة الباحثات عن فرص عمل من خلال عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر واختيار عدد من القرى بالمحافظة لعمل مجموعات ادخارية بالتنسيق مع هيئة كير، بالإضافة إلى تدريب رائدات ريفيات لنشر فكر الإقراض والادخار وعمل المجموعات الادخارية.

وقالت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس ببنى سويف، في بيان المجلس، اليوم الثلاثاء، إنه تم عقد مجموعة من اللقاءات والندوات للسيدات بقرى المحافظة، والتي تم خلالها التعريف بالمجلس القومي للمرأة ومايقدمه لدعم ومساندة المرأة بجميع المجالات.

كما تناولت اللقاءات التمكين الاقتصادي للمرأة بمعنىأن تكون المرأة منتجة وتساهم في تحسين الأحوال المعيشية لها ليصبح لديها مصدر دخل إضافي يساعدها لتعليم اولادها بشكل أفضل ومواجهة المشكلات الاجتماعية المتعلقة بالحالة الاقتصادية.

وأضافت مقررة الفرع أنه تم عقد لقاءات مع عدد من الرائدات عن التمكين الاقتصادي للمرأة وكيفية عمل مشروعات صغيرة لرفع مستوى دخل السيدات وعمل مجموعات ادخارية من السيدات لعمل مشروعات صغيرة كما تناولت اللقاءات دعوة الرائدات للمساهمة في مبادرة مواطنة مصرية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات مجاناً.

وأوضحت أنه تم مخاطبة جامعة بني سويف وجمعية النهضة للمشاركة بالمبادرة وعمل مجموعات ادخارية وتدريب الطالبات وخريجات الجامعات على بعض الحِرف وكيفية عمل مشروعات صغيرة من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي لهن والمساهمة في زيادة دخل الأسرة ومساعدتهن على تسويق منتجاتهن عن طريق المعارض.

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