أرقام لا تفوتك من تاريخ صدام الزمالك وبتروجيت

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يحتضن ستاد بتروسبورت، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، مواجهة ناديي بتروجيت والزمالك، بقيادة الحكم محمد الصباحي، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر الدوري الممتاز.

وكانت قد إنتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز الزمالك بهدف نظيف بهدف عكسي أحرزه كريم طارق، والتي أقيمت باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر.

ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو، المركز الثالث برصيد 60 نقطة، خلف مصر للمقاصة الثاني برصيد 68 نقطة، فيما يأتي بتروجيت بقيادة مدربه محمد يوسف، في المركز الثامن برصيد 42 نقطة، خلف الاتحاد السكندري السابع برصيد 44 نقطة.

وتشير الأرقام إلى أن الفريقان تواجها من قبل في 21 مباراة في الدوري الممتاز، فاز بتروجيت في 5 مباريات فيما فاز الزمالك في 11 لقاء، وفرض التعادل نفسه في 5 مواجهات من بينهم مواجهة وحيدة سلبية، وسجل لاعبوا الفارس الأبيض 33 هدفًا عن طريق 18 لاعب، فيما سجل الفريق البترولي 23 هدفًا في الشباك البيضاء عن طريق 14 لاعب.

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وخرج أبناء ميت عقبة أمام بتروجيت في 7 لقاءات بشباك نظيفة، في المقابل خرج بتروجيت في مباراتين كلين شيت، ويعد أسامة محمد الظهير الأيسر للفريق البترولي الأكثر مشاركة في مواجهات الناديين بـ 19 مباراة، فيما يعد أحمد جعفر مهاجم الزمالك الأكثر احرازًا للأهداف في مباريات الفريقين بـ 4 أهداف.

ويعد أعلى عدد من المباريات المتتالية بدون هزيمة مسجل في لقاءات الفريقين باسم الزمالك بـ 6 مباريات، في المقابل أعلى عدد من الهزائم المتتالية مسجل باسم بتروجيت بتلقيه الهزيمة في ثلاث مباريات على التوالي.

الجدير بالذكر أن هناك 15 لاعبًا ارتدوا قميص الفريقين، وهم «شريف علاء - رمزي خالد - باسم مرسي - حسام عرفات - محمد كوفي - أحمد جعفر - كريم ذكري - حسام أسامة - محمد شعبان - محمد خفاجي - فرج شلبي - أحمد عمران - محمد يونس - إسلام الشاطر - مدحت عبدالهادي».