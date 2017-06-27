«جيجز» يكشف حقيقة عرض «مورينيو» للبقاء داخل مانشستر يونايتد

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كشف الويلزي ريان جيجز، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لليونايتد، لم يعرض عليه البقاء كمساعد له داخل أروقة الاولد ترافورد، في بداية الموسم الماضي، وعند توليه مهام القيادة الفنية للشايطن الحمر.

وكان جيجز يعمل كمساعد للهولندي لويس فان جال، في مانشستر يونايتد خلال الفترة من 2014 إلى 2016.

وقال جيجز: "لم يكن هناك أي عرض من مورينيو لبقائي كمساعد له، كان الذهاب خياري عندما علمت أن لويس فان جال سيغادر، فقررت المغادرة .. كنت قد عملت لسنتين مع فان جال وأردت إكمال السنة الثالثة وهذا ما لم يحدث، كانت خطتي أن أتدرب لثلاثة سنين وأرى ماذا سيحصل بعدها".

وأضاف " لسوء الحظ اختصرت المدة، وهذا يحدث في كرة القدم.. لكنني لم أشعر أنه بإمكاني الاستمرار في النادي بأي مركز غير المدير الفني .. أنا مستمتع بحياتي في الوقت الحالي، لطالما قلت أنني أرغب في التدريب لكنني لست متسرع ولست يائسًا، وإن عُرض عليّ المنصب المناسب سأنظر في الأمر، لكن هناك أمور أخرى تشغلني؛ أقوم بعمل المراقب التقني مع الاتحاد الأوروبي وأعمل في التحليل".

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وتابع جيجز: "لازلت أشاهد الكثير من المباريات لكنني أقوم بالكثير من الأمور الأخرى التي لم يكن بإمكاني القيام بها مثل مشاهدة ابني يلعب كرة القدم .. حياتي تسير بشكل متوازن في الوقت الحالي وهذا جميل.. أعتقد أنني أملك كافة المؤهلات لأكون مدربًا ناجحًا، ومديرا فنيًا ناجحًا بكل تأكيد".

واستكمل: "بنظري أمضيت سنتين رائعتين تحت قيادة فان خال، تحصلت على تعليم مذهل كمساعد مدرب مانشستر يونايتد، ودربت لأربع مباريات وهذه خبرة مذهلة .. لدي الكثير لأقدمه بعدما لعبت ليونايتد لـ 20 عامًا، بالإضافة للدور التدريبي الذي قمت به بأعلى مستوى في يونايتد".

وإختتم نجم مانشستر يونايتد السابق قائلآ: "لكنني لست تحت ضغط للحصول على عمل، أنا سعيد بوضعي وحياتي في الوقت الحالي وإن أتت الفرصة وأنا مهتم بها سأنظر في الأمر وإن لم يحصل هذا سأستمر بما أقوم به حالياً".