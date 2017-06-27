بين الماضي والحاضر.. لاعبون لن تصدق ارتداءهم قميص ريال مدريد

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منذ بداية الألفية الجديدة وبات ريال مدريد مقصد لأبرز النجوم في العالم، وهو أمر كان معتادًا مع الفريق الملكي في العقود السابقة، إلا أن الأمر تطور كثيرًا في الألفية الجديدة وخاصة في عهد فلورنتينو بيريز الذي بدأ عصر ما يعرف باسم "الجلاكتيكوس".

وتواجد في صفوف ريال مدريد منذ بداية الألفية كوكبة بارزة من النجوم ولعب أبرزهم زين الدين زيدان والظاهرة رونالدو وديفيد بيكهام ولويس فيجو ورود فان نيستلروي وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكاكا.

وفي وسط تلك الكوكبة من النجوم، تعاقد ريال مدريد مع مجموعة من اللاعبين مروا مرور الكرام على النادي ولم يتركوا أثر كبير حتى نسي بعض الجماهير أنهم ارتدوا قميص الفريق الملكي نستعرض أبرزهم في السطور التالية كالأتي:

1- بورخا فاليرو

لعب فاليرو مباراتين فقط بقيمص ريال مدريد في موسم 2006- 2007، وذلك بعدما كان جزءًا من أكاديمية شباب النادي في عام 1995، قبل أن يبدأ مسيرته الإحترافية في عام 2004، وبسبب تواجد كوكبة من النجوم في وسط ملعب الريال، لم يتمكن فاليرو من حجز مكان أساسي له مع الفريق ليتواجد حاليًأ في صفوف فيورنتينا الإيطالي.

2- كريستوف ميتسلدر

تواجد المدافع الألماني في صفوف الريال في الفترة ما بين عامي 2007 و2010 وخاض مع الفريق الملكي 31 مباراة وتوج بلقب الدوري الإسباني في موسم 2007- 2008 والسوبر الإسباني في عام 2008.

3- جيرمي

تواجد النجم الكاميروني في صفوف الريال في الفترة ما بين عامي 1999 و2003 وخاض 75 مباراة توج خلالها بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2000 و2002 إلى جانب لقب الدوري موسم 2000- 2001 والسوبر الإسباني 2001، قبل أن يرحل لصفوف تشيلسي بعدها.

4- هاميت ألتينتوب

تواجد اللاعب التركي في صفوف الريال في موسم 2011- 2012 وخاض 12 مباراة وتوج بلقب الدوري الإسباني في ذلك الموسم، إلا أنه فشل في ترك انطباع جيد كما فعل قبلها مع بايرن ميونيخ.

5- إيمرسون

لعب النجم البرازيلي موسم 2006- 2007 مع ريال مدريد خاض خلاله 34 مباراة، وانضم لصفوف الفريق الملكي باعتباره واحد من أفضل لاعبي وسط في العالم، حيث قرر الرحيل عن صفوف يوفنتوس بعد هبوط السيدة العجوز للدرجة الثانية في الفضيحة الشهيرة التي ضربت الكرة الإيطالية في عام 2006، ليفشل اللاعب البرازيلي في ترك انطباع جيد ويرحل بعد عام واحد إلى ميلان.

6- صامويل إيتو

تواجد النجم الكاميروني في صفوف الريال في الفترة ما بين عامي 1997 و2000، وعلى الرغم من كونه واحد من أفضل المهاجمين في العالم في أخر عقدين إلا أنه فشل في ترك انطباع جيد في ملعب البيرنابيو ولم يخض سوى مباراتين فقط مع الفريق الملكي ليخوض ترجبة جيدة بعدها في ريال مايروكا ومن ثم صنع أسطورته في صفوف برشلونة وإنتر اللذان توج معهما بالثلاثية في عامي 2009 و2010.

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7- خوانفران

لعب خوانفران 11 مباراة مع ريال مدريد في الفترة ما بين عامي 2004 و2006، ليفضل في إثبات نفسه في البيرنابيو ويتحول إلى واحد من أبرز نجوم أتلتيكو مدريد في الوقت الحالي.

8- جوليان فوبير

لعب فوبير مباراتين فقط مع ريال مدريد في عام 2009 بعدما انتقل لصفوف الفريق الملكي بشكل مفاجيء على سبيل الإعارة من وست هام، ولكنه فشل في ترك انطباع جيد في البيرنابيو.

9- ماركوس ألونسو

لعب ألونسو مباراة واحدة فقط مع ريال مدريد في عام 2010 بعدما تم تصعيده من أكاديمية شباب النادي ليرحل بعدها إلى بولتون ومن ثم فيورنتينا حتي انتقل الموسم الماضي إلى تشيلسي وأصبح من نجوم الفريق المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

10- نوري شاهين

تواجد النجم التركي في صفوف الفريق الملكي في الفترة ما بين عامي 2011 و2014 ولم يخض أكثر من 10 مبارايات توج خلالها بلقب الدوري الإسباني في موسم 2011- 2012، وعلى الرغم من المستويات المميزة التي قدمها مع بروسيا دورتموند إلا أن قرار انتقاله إلى الريال لم يكن موفقًا.

11- إيزيكيل جاراي

خاض اللاعب الأرجنتيني 31 مباراة مع الريال في الفترة ما بين عامي 2008 و2011 توج خلالها بلقب كأس ملك إسبانيا في موسم 2010- 2011، وانتظرت جماهير الملكي الكثير من جاراي عند انضمامه لصفوف الفريق إلا لم يكن على قدر التطلعات ليرحل لصفوف بنفيكا ومن ثم زينيت سان بطرسبرج والأن يتواجد في صفوف فالنسيا.

12- فابينيو

رحل فابينيو على سبيل الإعارة للفريق الرديف لريال مدريد في عام 2012، ليقدم مستويات مميزة للغاية كانت كفيلة بتصعيده للفريق الأول في موسم 2012- 2013، حيث حصل على فرصة اللعب للريال من قبل جوزيه مورينيو في فوز الملكي على مالاجا بنتيجة 6-2 وصنع هدف في تلك المباراة لأنخيل دي ماريا.

ولكن لم يقدم فابينيو ما يشفع له الحصول على عقد دائم وعاد إلى ريو أفي قبل أن ينضم لصفوف موناكو وحصل الموسم الماضي على لقب الدوري الفرنسي.

13- فيلبي لويز

تواجد الظهير الأيسر البرازيلي في صفوف ريال مدريد في موسم 2005- 2006 ولم يخض أي مباراة مع الفريق الملكي بينما لعب 37 مباراة مع الفريق الرديف، ليتحول الأن من الركائز الأساسية للغريم أتلتيكو مدريد.