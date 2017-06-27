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مصدر عسكري: لا يوجد سوى العشرات من مقاتلي داعش في الموصل القديمة

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مصراوي Masrawy

مصدر عسكري: لا يوجد سوى العشرات من مقاتلي داعش في الموصل القديمة

12:26 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

مصدر عسكري: لا يوجد سوى العشرات من مقاتلي داعش في الموصل القديمة

القاهرة- (مصراوي):

أكد مصدر عسكري عراقي، الثلاثاء، أن ما تبقى من تنظيم داعش بالموصل القديمة يقدر ببضعة عشرات من المقاتلين يتحصنون في مساحة لا تتجاوز 600 متر، مكتظة بالمنازل والأزقة الضيقة، وفقا لما جاء في موقع سكاي نيوز.

وقال المصدر إن 4 فرق قتالية تابعة للشرطة الاتحادية تحكم قبضتها على منافذ المدينة القديمة، وتقف على مشارف المجمعات التجارية في السرجخانة، بعد أن رفعت الأعلام العراقية على شارع الفاروق.

كما توقع أن تتقدم القوات العراقية من 3 محاور في أي وقت لحسم المعركة، وأن تصل إلى الشارع المحاذي لنهر دجلة خلال ايام قليلة.

ونقلا عن قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الفريق الركن عبد الغني الأسدي، فإنه من المتوقع أن تنتهي معركة الموصل شمالي العراق بالسيطرة الكاملة على المدينة من داعش "خلال أيام".

ونقلت رويترز عن الأسدي قوله إن "الموصل وبالتحديد المنطقة القديمة لم يبق لها إلا الشيء القليل. الآن كل المحاور الثلاثة أصبحت على خط واحد، وتحديدا على شارع الفاروق".

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، إن القضاء على داعش في العراق أصبح وشيكا، ومع ذلك أبدى أيضا قلقه العميق إزاء المدنيين الذين لايزالون محاصرين.

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مصراوي Masrawy

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