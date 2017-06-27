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الكرملين: التهديدات الأمريكية للحكومة السورية غير مقبولة

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مصراوي Masrawy

الكرملين: التهديدات الأمريكية للحكومة السورية غير مقبولة

12:08 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

الكرملين: التهديدات الأمريكية للحكومة السورية غير مقبولة

ارشيفية

القاهرة- (مصراوي):

أعربت روسيا عن رفضها للتهديدات الأمريكية للحكومة السورية، وتحذيرها للرئيس السوري بشار الأسد من شن هجوم بأسلحة كيمياوية على غرار هجوم خان شيخون الذي وقع في أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل العشرات.

وقال الكرملين إن التهديدات الأمريكية للحكومة الشرعية في سوريا غير مقبولة.

كما أشار إلى عدم توصله لأي معلومات تؤكد الاتهامات الأمريكية، بأن السورية قد تكون في صدد تحضير هجوم كيماوي، حسب ما ورد في موقع سكاي نيوز عربية.

وذكر موقع روسيا اليوم إن الكرملين لا يعرف ما هو أساس المزاعم الأمريكية حول تدبير هجوم كيمياوي جديد في سوريا.

وكانت الولايات المتحدة قالت أمس، الإثنين، إنها حددت استعدادات من جانب الحكومة السورية لشن هجوم بأسلحة كيماوية، محذرة من أن الرئيس السوري بشار الأسد سيدفع "ثمنا باهظا" إذا مضى في ذلك.

وأصدر المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض شون سبايسر بيانا مساء الإثنين جاء فيه أن الولايات المتحدة "حددت استعدادات محتملة "لهجوم كيماوي آخر من قبل حكومة بشار الأسد" من المحتمل أن يسفر عن قتل جماعي للمدنيين بمن فيهم أطفال أبرياء".

وأضاف سبايسر "كما أعلنا سابقا، الولايات المتحدة في سوريا من أجل القضاء على داعش بالعراق وسوريا، ومع ذلك إذا نفذ الأسد هجوما جماعيا آخر باستخدام أسلحة كيماوية فسوف يدفع هو وجيشه ثمنا باهظا".

ولم يقدم البيت الأبيض أي دليل فوري يدعم مزاعمه.

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مصراوي Masrawy

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