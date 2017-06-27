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بالصور.. أهالي بـ"أبو الريش" يهددون بقطع طريق "القاهرة - أسوان" الزراعي

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أهالي بـ"أبو الريش" يهددون بقطع طريق "القاهرة - أسوان" الزراعي

12:06 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

أهالى ابو الريش بقومون بشراء جراكن المياه

أسوان - إيهاب عمران

هدد أهالي قرية أبو الريش، اليوم الثلاثاء، بقطع طريق "القاهرة - أسوان" الزراعي"، احتجاجًا على انقطاع مياه الشرب منذ أكثر من أسبوع.

وقال أحمد عبد السلام، من سكان نجع الجبلة بالخطارة: "نعاني طوال الصيف من ضعف مياه الشرب، التي لا تأتي إلا في ساعات متأخرة من الليل"، مضيفًا أنه منذ أسبوع انقطعت المياه تمامًا وسط تجاهل من جميع المسؤولين.

وأوضح محمد عبد الصبور، من أهالى نجع الخلاصاب: "نقوم بشراء المياه وجلبها بالجراكن من أماكن بعيدة من أجل الشرب وطهو الطعام".

وأشار طارق علي، موظف بالري ومن أهالى أبو الريش، إلى أن المشكلة تشمل قرية أبو الريش والنجوع التابعة لها، وأن جميع المسؤلين بشركة مياه الشرب ومحافظة أسوان على علم بها، ولكن الوضع يزداد سوءًا، وقال: "من غير المعقول أن يأتى العيد والأهالي محرومين من مياه الشرب".

وتابع: "لم يتبق أمامنا سوى قطع الطريق الزراعي ( - أسوان) والاعتصام حتى عودة مياه الشرب مرة أخرى".

مياه الشرب

مياه الشرب

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